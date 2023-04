Arrivo della Madonna dello Sterpeto a Barletta, il programma del primo maggio

L'arrivo a Barletta dell'icona della Madonna dello Sterpeto, avrà luogo secondo il seguente programma:ore 19:30, Stabilimento Timac (Via Trani), Accoglienza della Venerata Icona della B.V.M. dello Sterpeto, da parte dell'Arcivescovo S.E. Mons. Leonardo D'Ascenzo, il Rev.mo Capitolo Cattedrale, il Clero, i Religiosi, il Signor Sindaco Dott. Cosimo Cannito, le Autorità civili e militari e la cittadinanzaore 20:00 Piazza XIII Febbraio 1503, solenne celebrazione eucaristica presieduta dall'Arcivescovo; al termine si proseguirà in corte verso la Basilica Santa Maria percorrendo Corso Cavour, Corso Garibaldi e Via Duomo.La processione, a partire dal Santuario Maria SS. Dello Sterpeto, e la successiva celebrazione eucaristica saranno trasmessi in diretta su Tv Amica 9 canale 91 e Regina della Pace canale 93 in collaborazione con Arca Puglia sul canale streaming di www.easynews24.it - youtube e facebook EasyTV, sul portale della www.basilicasantamariamaggiorebarletta.itCon l'arrivo in Città della sacra icona avviene l'apertura del mese mariano sul tema "Maria, madre e modello della Chiesa sinodale", una vera e propria occasione di accostamento alla preghiera, ai sacramenti, alla pagine della Sacra Scrittura, oltre che di espressione della comunione ecclesiale, il tutto all'insegna del culto di Maria SS. Dello Sterpeto. Nella Basilica Concattedrale Santa Maria Maggiore, dove sosterà il sacro quadro e che sarà aperta dalle ore 5.30 alle 22.00, saranno otto le messe ad essere celebrate, alternate dalla recita del rosario, da momenti di preghiera e riflessione. Sono previsti i pellegrinaggi delle parrocchie di Barletta; e, novità da quest'anno, ogni giovedì, alle ore 20.30, l'Arcivescovo terrà una catechesi.Le persone (soprattutto malati e anziani) che, per motivi vari, non potranno recarsi nella Concattedrale potranno unirsi spiritualmente per mezzo delle dirette televisive secondo i seguenti orari:Messa delle 6, diretta televisiva su Teleregione, canale 77Messa delle 7, diretta televisiva su Teleregione, canale 77Messa delle 17.30, diretta televisiva su Amica 9 canale 91 e Regina della Pace canale 93Il giovedì, le Catechesi dell'Arcivescovo, alle 20.30, saranno date in diretta televisiva su Regina della pace canale 93 e sul canale youtube dell'ArcidiocesiI pellegrinaggi parrocchiali, ore 2.30, andranno in diretta streaming su easynews24.it - youtube e facebook EasyTV, sul portale della www.basilicasantamariamaggiorebarletta.it