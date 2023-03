«Barletta ha bisogno di legalità»

Un filo invisibile ha unito Milano e Barletta. Dal capoluogo lombardo un forte "no" alla mafia si è dispiegato per tutto lo stivale fino ad arrivare alla città della Disfida. Nella giornata dedicata al ricordo delle vittime di mafia, Libera Barletta con il supporto di Legambiente, Anpi, Arci e Teatro Fantàsia ha organizzato una marcia della legalità affinché la memoria e l'impegno contro la mafia diventi una costante. Questa iniziativa arriva ad appena una settimana dall'istituzione del presidio. Per ripercorrere i primi passi di Libera Barletta, abbiamoascoltato una delle responsabili, Stefania Lamacchia.Intensissimi. Il 15 marzo presso la prefettura di Barletta alla presenza del Procuratore Nitti, del Procuratore Giannella e del segretario regionale Don Angelo Cassano è stato ufficialmente istituito il presidio di Barletta. Non sapendo quando precisamente saremmo diventati presidio non avevamo organizzato nulla per il 21 marzo, anzi molti di noi sono andati a Milano e hanno partecipato alla marcia nazionale. Poi è arrivata la proposta di Legambiente di organizzare e non potevamo che accettare, così in poco tempo abbiamo organizzato una marcia anche qui a Barletta.Questa marcia serviva per dire alla gente che Libera contro le mafie c'è, esiste e sta iniziando a lavorare per la comunità, per la nostra città. Con i giovani c'è tanto lavoro da fare, infatti abbiamo iniziato ad incontrarli nelle scuole, alcuni dirigenti hanno anche firmato il patto di presidio, e continueremo ad incontrarli nei prossimi giorni. L'anno prossimo, il 21 marzo saranno loro a parlare di lotta alla mafia. Su certi temi c'è bisogno di tempo, preparazione e consapevolezza. I ragazzi rispondono bene se non ci si pone nei loro confronti con arroganza e saccenteria e molti di loro conoscono bene la realtà criminale di Barletta.Barletta ha un gran bisogno di legalità e a dirlo sono gli stessi procuratori e le relazioni della DIA che parlano del nostro territorio come un territorio da attenzionare. L'omicidio di Claudio è il risultato ultimo di un tessuto sociale intriso di cultura mafiosa. La cultura mafiosa si contrasta con un lavoro congiunto delle istituzioni e delle associazioni, facendo tanta formazione, portando la legalità nelle scuole e offrendo ai giovani alternative valide, come sport, cultura e divertimento sano.Con gli imprenditori e i commercianti non abbiamo avuto ancora modo di rapportarci, tranne che con qualcuno da sempre attivo nel sociale, ma lo faremo sicuramente, è nei nostri progetti.Non si può prescindere dalle istituzioni, Libera ha bisogno dalle istituzioni, tutti noi ne abbiamo bisogno. Con l'amministrazione abbiamo già iniziato a confrontarci e ci aspettiamo risposte concrete e in linea con i nostri principi. Le forze dell'ordine si sono mostrate subito disponibili a costruire progetti insieme, loro sono già presenti nelle scuole e crediamo fermamente che insieme si possa fare tanto. Le istituzioni devono intervenire sono fondamentali soprattutto nella fase di repressione, ma quella viene dopo, quando il fenomeno si è diffuso, le associazioni come la nostra, sempre con il sostegno delle istituzioni, sono fondamentali nella prevenzione.Il 23 saremo a Trinitapoli insieme al nostro segretario regionale Don Angelo Cassano, il comune di Trinitapoli è stato sciolto per mafia, è il dodicesimo comune commissariato in Puglia. Il 25 e il 26 marzo al Teatro Fantasìa andrà in scena lo spettacolo teatrale "Palmina-amara terra mia" per concludere la settimana dedicata alla memoria delle vittime innocenti di mafia. Sempre il 25 incontreremo i ragazzi della scuola media De Nittis e il 29 incontreremo i ragazzi del Polivalente. Lunedì 27 saremo all'Ipercoop di Barletta per parlare con i soci delle cooperative sociali che producono beni sui terreni confiscati alla mafia, che vengono venduti negli ipermercati Coop.Noi ci incontriamo solitamente il mercoledì per la tradizionale riunione settimanale, invitiamo tutti a partecipare almeno una volta. Non abbiamo una sede e girovaghiamo nelle sedi delle associazioni o delle chiese che si mettono a nostra disposizione. Per contattarci abbiamo una mail: liberacontrolemafiebarletta@gmail.com, a breve riavremo anche le pagine social.