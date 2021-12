Barletta: arrestato per spaccio, aveva 10 kg di hashish

Nel corso di un servizio mirato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, i militari del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani hanno tratto in arresto - con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti -, incensurato di Canosa di Puglia, il quale mentre viaggiava a bordo dell'autovettura a lui in uso sulla S.S.16 in direzione Foggia, manteneva una condotta di guida che insospettiva i militari.Sottoposto a controllo all'altezza dello svincolo per Barletta, l'uomo veniva trovato in possesso di un borsone contenente 10 kg di hashish, suddiviso in 'panetti', custodito all'interno dell'abitacolo. L'arrestato, su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, è stato associato presso la casa circondariale di Bari, in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto.