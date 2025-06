Autismo in Puglia: «230 bambini esclusi, solo nella provincia Bat»

«In Puglia, oggi, oltre 230 bambini e ragazzi nello spettro autistico sono stati esclusi dal contributo regionale per le terapie ABA, previsto dalla Legge Regionale 32/2022». È quanto denuncia Vito Tupputi, papà di Cristiano, consigliere comunale e presidente Assomeda.«Cosa significa questo, concretamente? Significa che, nonostante abbiano fatto tutto ciò che la legge richiede — diagnosi, documentazione, domande nei tempi previsti — più della metà delle famiglie non riceverà neppure un euro.Ma facciamo un passo indietro: cos'è l'ABA? È l'acronimo di Applied Behavior Analysis, ovvero Analisi del Comportamento Applicata. È la terapia raccomandata dall'OMS, la più accreditata per intervenire sui bisogni dei bambini e ragazzi autistici. Ma per essere efficace, deve essere svolta ogni giorno, con costanza, come un grande mosaico che si costruisce tassello dopo tassello.E qui in Puglia? Non esiste nemmeno un centro ASL che la somministri. Nessuno. E allora la Regione che fa? Dice alle famiglie: "Tu falla. Pagala. Porta la fattura. E, se rientri tra i fortunati, te la rimborsiamo. In parte."Risultato: a fronte di oltre 400 richieste, solo 170 famiglie riceveranno il contributo. Le altre — oltre 230 — restano senza nulla, dopo mesi di attese, spese anticipate, documenti raccolti, speranze accese. Nulla.Ma qui non stiamo parlando solo di burocrazia. Questa è una ferita che brucia. Che umilia. Che divide.Le famiglie spendono oltre 2.000 euro al mese per garantire ai propri figli le terapie necessarie. E lo fanno da sole. Ogni mese. Per dodici mesi l'anno. Per tutta la vita. Senza interruzioni, senza tregua, senza sostegno. Solo mutui, prestiti, rinunce. Sacrifici silenziosi. E se non puoi permettertelo? Tuo figlio resta indietro.Eppure, l'ABA è inserita nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) dal Decreto del 10 marzo 2017. Lo Stato e le Regioni hanno l'obbligo di garantirla gratuitamente, in modo continuativo e tempestivo. Ma nei fatti, queste norme vengono ignorate, calpestate da chi dovrebbe renderle concrete.Siamo a giugno 2025, e la Regione Puglia non ha ancora erogato i contributi relativi al 2024, mentre le famiglie stanno già pagando anche per il 2025, senza alcuna certezza di rimborso. Il messaggio è chiaro. Terribile, ma chiaro: "Se tuo figlio è autistico, arrangiati."La legge? Non conta. La Costituzione? Neppure. La dignità? Viene messa in classifica. Un algoritmo deciderà chi è degno di essere aiutato e chi no.Ma ditemi. Come si guarda negli occhi un padre a cui si dice: "Mi dispiace, tuo figlio non rientra tra quelli scelti"? Come si dice a una madre: "Hai fatto tutto, hai lottato, ma i fondi sono finiti"? Come si può giustificare che i diritti siano concessi a numero chiuso, come fossero premi per pochi eletti?Io sono un padre. E so cosa vuol dire convivere ogni giorno con la paura di non riuscire a garantire a tuo figlio ciò che gli spetta. Crescere. Comunicare. Avere una possibilità. Questa non è assistenza. Non è civiltà. È abbandono. È vergogna.A nome di mio figlio Cristiano, e di tutte le famiglie che oggi si sentono spezzate, chiedo alla Regione Puglia di cambiare rotta. Di rispettare la legge. Di rispettare i diritti. Di rispettare i bambini.Perché uno Stato che sceglie chi aiutare e chi lasciare indietro, ha già perso la sua anima» conclude Tupputi.