Aumento della Tari, la lista Emiliano sindaco di Puglia risponde al sindaco Cannito

«Cari cittadini, negli ultimi giorni l'Amministrazione comunale del Sindaco Cosimo Cannito ha diffuso una lunga comunicazione per spiegare l'aumento della TARI, la tassa sui rifiuti. Un rincaro che, ancora una volta, pesa su famiglie e attività produttive di Barletta. Le cause individuate? Enti sovracomunali, discariche private, decisioni della Regione, vincoli imposti da Ager, l'evasione e perfino il comportamento dei cittadini nella raccolta differenziata. Siamo consapevoli delle criticità del sistema di gestione dei rifiuti in Puglia e non sottovalutiamo gli ostacoli strutturali che penalizzano da tempo il nostro territorio. Ma questo non può e deve diventare un alibi per chi amministra e scaricare su altri le proprie responsabilità». Così il segretario cittadino e il capogruppo della lista Emiliano sindaco di Puglia, Gennaro Rociola e Antonello Damato.«Comune non può rimanere passivo e limitarsi a subire decisioni esterne: servono capacità, responsabilità e iniziativa.Nel merito, con spirito costruttivo e trasparente:🔹 "Il Comune si limita a ratificare quanto deciso da ARERA e AGER."Un Comune non dovrebbe solo recepire, ma essere parte attiva: proporre soluzioni, aprire confronti, difendere gli interessi dei cittadini. Delegare completamente ad altri è una rinuncia alla propria funzione.🔹 "Siamo obbligati a utilizzare discariche private."È un problema noto da anni. Cosa si è fatto concretamente per superarlo? Perché non si è investito in alleanze istituzionali e nella realizzazione di impianti pubblici?🔹 "Non è consentito rivolgersi a gestori di altre regioni."Una limitazione che richiede, ancora una volta, pianificazione e dialogo con Regione e Ager. L'assenza di una strategia politica e amministrativa è il vero nodo.🔹 "L'eccesso di impurità nella differenziata ci è costato oltre 500.000 euro."Un dato grave. Ma è lecito chiedere perché i correttivi – ordinanze, controlli, sensibilizzazione – arrivino solo ora, quando il danno è già stato fatto.🔹 "L'evasione TARI raggiunge i 5 milioni di euro."Un dato allarmante che segnala una falla strutturale nel sistema di riscossione. Punire chi evade è giusto, ma non si può continuare a chiedere sacrifici agli stessi contribuenti senza cambiare metodo, senza scovare gli evasori, soprattutto con i nuovi strumenti di verifica fiscale individuale.🔹 "Il 5% della tassa va alla Provincia."Se è un obbligo, è giusto che i cittadini sappiano dove finiscono quei fondi e che il Sindaco Cosimo Cannito lo chiarisca. E il Comune ha mai provato a chiedere una revisione?🔹 "6 euro sono imposti dal Governo come voce perequativa."Un'aggiunta marginale, che da sola non giustifica gli aumenti significativi registrati.🔹 "C'è stata un'inflazione dell'11%."In un momento come questo, un Comune dovrebbe fare da scudo ai cittadini, non limitarsi a trasferire i costi.🔹 "L'anno scorso non ci sono stati aumenti"Il Sindaco Cannito dica la verità e spieghi alla Città che lo scorso anno si era costituita in Consiglio Comunale una maggioranza trasversale che aveva detto NO all'aumento della Tassa rifiuti e solo questa ha impedito l'aumento della TARI.Sulla raccolta differenziata: merito dei cittadini, ma gestione da rivedere.Raggiungere il 70% è una percentuale notevolmente inferiore a quella raggiunta dall'Amministrazione di Centro-Sinistra guidata dal Sindaco Pasquale Cascella; i cittadini non vedono benefici reali: dove finiscono i proventi del riciclo? Quali premi per chi differenzia bene? Dove sono le politiche di valorizzazione?Le nostre proposte concrete:Una relazione chiara e pubblica sui costi e sulla gestione del servizio rifiuti;Un piano strutturato di contrasto all'evasione, equo ed efficace;Una strategia condivisa tra Comuni per superare la dipendenza dalle discariche private;Controlli, formazione, e incentivi per promuovere comportamenti virtuosi.L'aumento della TARI è solo la manifestazione finale dell'Amministrazione Cannito e del suo sistema che manca di visione e di controllo. I cittadini meritano un'Amministrazione capace di affrontare i problemi con determinazione e trasparenza, non con rassegnazione.Noi continueremo a vigilare e ad agire, con proposte serie e concrete, affinché il peso della cattiva gestione non ricada sempre sui cittadini onesti.