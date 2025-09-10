Auguri alla pittrice Maria Picardi Coliac per i suoi 99 anni

Continua a dipingere Maria Picardi Coliac. I suoi 99 anni rappresentano la forza di una donna mai doma nella ricerca dell'eleganza e della perfezione di uno stile inconfondibile, ben evidente nelle sue numerosissime personali. Uno speciale compleanno quello dell'11 settembre 2025 che si coniuga con la passione per l'arte e la cultura che ha sempre contraddistinto la pittrice barlettana autrice di tele raffiguranti maternità, ritratti, maschere, ballerine, paesaggi, segni identitari di un territorio, la Puglia, a lei molto caro nelle varie tipicità provinciali che connotano il "Tacco dello Stivale". Classe di ferro, vicina al secolo di vita, l'artista riflette spesso sui suoi trascorsi.Formatasi alla scuola di Vincenzo De Stefano, dopo aver frequentato le Accademie di Napoli e Roma in un momento storico in cui le donne difficilmente riuscivano ad affermarsi professionalmente, Maria Picardi Coliac si è imposta a pubblico e critica per le sue opere realizzate con tecniche varie ma accomunate dalla bellezza per il creato e dall'amore per la sua famiglia, a cui ha dedicato molti ritratti. Nel suo bagaglio anche tanta manualità, arte povera e poesia. "Rugiada di vita" è il libro che raccoglie le sue liriche e che spesso rilegge soffermandosi sugli spaccati della sua esistenza suggellati dall'affetto per i suoi cari, dal tributo della Regione nel 2006 come Ambasciatrice delle bellezze di Puglia, dei tanti incarichi onorati con estrema dedizione tra cui la presidenza della Società di Storia Patria per la Puglia – Sezione "Salvatore Santeramo" di Barletta.A 99 anni, "Mimma" come la chiamano amici e parenti non ha perso la sua creatività, il suo estro. Non mancano i dipinti targati 2025, frutto della saggezza e della maturità acquisite, ripercorrendo il cammino significativo di chi non ha mai rinunciato alla sua indipendenza. Gli auguri per lo speciale compleanno comprendono l'auspicio di proseguire il suo percorso con rinnovata gioia e vivacità.