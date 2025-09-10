maria picardi coliac
maria picardi coliac
La città

Auguri alla pittrice Maria Picardi Coliac per i suoi 99 anni

Una vita all’insegna dell’arte e della cultura

Barletta - mercoledì 10 settembre 2025 15.05
Continua a dipingere Maria Picardi Coliac. I suoi 99 anni rappresentano la forza di una donna mai doma nella ricerca dell'eleganza e della perfezione di uno stile inconfondibile, ben evidente nelle sue numerosissime personali. Uno speciale compleanno quello dell'11 settembre 2025 che si coniuga con la passione per l'arte e la cultura che ha sempre contraddistinto la pittrice barlettana autrice di tele raffiguranti maternità, ritratti, maschere, ballerine, paesaggi, segni identitari di un territorio, la Puglia, a lei molto caro nelle varie tipicità provinciali che connotano il "Tacco dello Stivale". Classe di ferro, vicina al secolo di vita, l'artista riflette spesso sui suoi trascorsi.

Formatasi alla scuola di Vincenzo De Stefano, dopo aver frequentato le Accademie di Napoli e Roma in un momento storico in cui le donne difficilmente riuscivano ad affermarsi professionalmente, Maria Picardi Coliac si è imposta a pubblico e critica per le sue opere realizzate con tecniche varie ma accomunate dalla bellezza per il creato e dall'amore per la sua famiglia, a cui ha dedicato molti ritratti. Nel suo bagaglio anche tanta manualità, arte povera e poesia. "Rugiada di vita" è il libro che raccoglie le sue liriche e che spesso rilegge soffermandosi sugli spaccati della sua esistenza suggellati dall'affetto per i suoi cari, dal tributo della Regione nel 2006 come Ambasciatrice delle bellezze di Puglia, dei tanti incarichi onorati con estrema dedizione tra cui la presidenza della Società di Storia Patria per la Puglia – Sezione "Salvatore Santeramo" di Barletta.

A 99 anni, "Mimma" come la chiamano amici e parenti non ha perso la sua creatività, il suo estro. Non mancano i dipinti targati 2025, frutto della saggezza e della maturità acquisite, ripercorrendo il cammino significativo di chi non ha mai rinunciato alla sua indipendenza. Gli auguri per lo speciale compleanno comprendono l'auspicio di proseguire il suo percorso con rinnovata gioia e vivacità.
  • Arte
Altri contenuti a tema
A Barletta i siti culturali rimarranno regolarmente aperti a Ferragosto A Barletta i siti culturali rimarranno regolarmente aperti a Ferragosto I beni culturali della città saranno visitabili
Giusy Caroppo componente della Commissione per la Capitale italiana dell’Arte contemporanea Politica Giusy Caroppo componente della Commissione per la Capitale italiana dell’Arte contemporanea Il decreto di nomina è stato firmato dal  Ministro della Cultura Alessandro Giuli
“Sangita”: la nuova opera d’arte che illumina Bisceglie Speciale “Sangita”: la nuova opera d’arte che illumina Bisceglie Un altro successo di Marcone Dipartimento Creativo
Si ripete a Barletta l'iniziativa "Vico degli Artisti": tra arte, tradizione e comunità Eventi Si ripete a Barletta l'iniziativa "Vico degli Artisti": tra arte, tradizione e comunità Nel fine settimana vico Torto si trasforma in una galleria a cielo aperto
Passione sneakers custom, da Barletta a Brescia la barlettana Isabella Dileo Eventi Passione sneakers custom, da Barletta a Brescia la barlettana Isabella Dileo La sua giacca decorata a mano è stata regalata a Jovanotti durante il Jova Beach Party
Via alla seconda edizione del concorso "Immagini in movimento": il bando Bandi e concorsi Via alla seconda edizione del concorso "Immagini in movimento": il bando L'iniziativa a cura di Arte&Balletto e del Centro Studi “Barletta in Rosa A.P.S.”
Giubileo 2025: l’artista barlettana Loredana Miolla porta a Roma la nostra spiritualità Eventi Giubileo 2025: l’artista barlettana Loredana Miolla porta a Roma la nostra spiritualità L’opera “Lode a Maria SS dello Sterpeto” sarà protagonista della mostra “The Power of Art”
“Emozionarte… come tele al vento: terminata la mostra di arte contemporanea presso il Punto Einaudi Eventi “Emozionarte… come tele al vento: terminata la mostra di arte contemporanea presso il Punto Einaudi Il vento della Passione di Paolo e Francesca smuove le opere degli artisti
Modifiche alla circolazione ferroviaria da Barletta a Roma tra il 15 ed il 27 settembre
10 settembre 2025 Modifiche alla circolazione ferroviaria da Barletta a Roma tra il 15 ed il 27 settembre
Barletta celebra al festa del Santissimo Nome di Maria di Nazareth
10 settembre 2025 Barletta celebra al festa del Santissimo Nome di Maria di Nazareth
Metropolis Group inaugura a Terlizzi la nuova RSA “Madonna del Rosario”
10 settembre 2025 Metropolis Group inaugura a Terlizzi la nuova RSA “Madonna del Rosario”
Antenne in via delle Querce: la rabbia del quartiere 167 arriva in Comune
10 settembre 2025 Antenne in via delle Querce: la rabbia del quartiere 167 arriva in Comune
Servizio bus urbano: una linea aggiuntiva per gli studenti
10 settembre 2025 Servizio bus urbano: una linea aggiuntiva per gli studenti
1
Barletta alla 82ª Mostra del Cinema di Venezia con “Ombre nella Fede”
10 settembre 2025 Barletta alla 82ª Mostra del Cinema di Venezia con “Ombre nella Fede”
Il 18 settembre la presentazione del nuovo libro di Tommy Dibari
10 settembre 2025 Il 18 settembre la presentazione del nuovo libro di Tommy Dibari
Realizzazione siti web: il boom delle richieste tra PMI e grandi aziende
10 settembre 2025 Realizzazione siti web: il boom delle richieste tra PMI e grandi aziende
Questione zone B5, Trimigno: «Si chiariscano metodo e sostanza della delibera»
9 settembre 2025 Questione zone B5, Trimigno: «Si chiariscano metodo e sostanza della delibera»
Claudio Cassano torna in Europa: la sua avventura riparte da Lugano
9 settembre 2025 Claudio Cassano torna in Europa: la sua avventura riparte da Lugano
© 2001-2025 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.