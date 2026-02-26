A Barletta un incontro su Francesco Faggella e la fotografia documentaria in Puglia

, alle ore 18,00 presso la Chiesa di S. Michele a Barletta, via Cialdini 58, la Società di Storia Patria per la Puglia, Sezione "Salvatore Santeramo" di Barletta, organizza la conferenzaRelatrice, docente presso l'A introdurre e moderare la conversazione sarà il prof., presidente della Società di Storia Patria, Sezione di Barletta. Porteranno i saluti istituzionali il Sindaco,, e l'Assessore alla Cultura,. Nel corso della serata interverrà, pronipote del fotografo, che proporrà una sua testimonianza.A partire dall'album fotografico di Francesco Faggella,, risalente agli inizi del Novecento e conservato presso il Museo Civico di Barletta, si traccerà l'operato del fotografo nel contesto della produzione fotografica locale e nazionale.Le sue immagini saranno presentate e commentate alla luce di quel delicato passaggio dalla fase artigianale a quella industriale che ha interessato l'invenzione meravigliosa a cavallo tra Ottocento e Novecento, dalla documentazione del territorio alla ritrattistica.Michela Frontino è storica dell'arte e docente di Fotografia digitale presso l'Accademia di Belle arti di Bari. Le sue ricerche sono incentrate sul patrimonio fotografico, prevalentemente del Sud Italia. Attualmente è Business Manager del progetto PNRR di digitalizzazione del Patrimonio culturale degli istituti culturali della Regione Puglia, inerente alla fotografia.Si è occupata della valorizzazione di fondi fotografici di interesse storico artistico, anche mediante la produzione artistica, tra cui: Fondo Romualdo Moscioni (Sabap di Bari); archivio Italo Zannier (Fondazione di Venezia); fondo della Lega delle cooperative romagnole (presso Dismec - Università di Bologna); fondo biografico di Salvador Dalì (Teatro Museo Gala Salvador Dalì, Spagna); fondo fotografico Giuseppe Ceci (Biblioteca Comunale di Andria). È co-fondatrice di "Of(f) the archive_Fotografia e beni culturali", Associazione culturale volta alla valorizzazione degli archivi fotografici.