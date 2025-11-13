Arresti Barletta, il commento della lista Emiliano sindaco di Puglia

"Ho paura… Potrei solo scrivere questo e concludere così…" questa era l'apertura di una nota stampa del 4 luglio 2025, diramata dalla Lista che rappresentiamo.Ancora oggi, la paura aleggia tra i cittadini di Barletta. Siamo costretti a convivere con episodi che restituiscono il volto più duro e nascosto della città: fatti che scuotono la comunità e che testimoniano quanto sia urgente una svolta autentica sul tema della sicurezza e della legalità". Così il segretario e il capogruppo della lista Emiliano sindaco di Puglia Gennaro Rociola e Antonello Damato."Non possiamo più permetterci di abbassare la guardia o di far finta di non vedere. Prima che rappresentanti politici, siamo cittadini, siamo genitori e il timore per il futuro dei nostri ragazzi e per la serenità quotidiana delle nostre famiglie è palpabile.Quando nell'arco di poche settimane si susseguono eventi che segnano la cronaca e impongono nuove domande sullo stato delle periferie, dei quartieri, delle attività economiche, è segno che la città ha bisogno di risposte all'altezza.Non servono annunci o proclami: occorre riorganizzare i presidi sul territorio, investire in controllo, prevenzione e illuminazione, intervenire dove si concentra maggiore fragilità sociale. Bisogna sostenere le forze dell'ordine ringraziandole per l'impegno, ma allo stesso tempo si devono adottare strategie preventive, ascoltare la voce di chi abita ogni giorno i luoghi feriti della città, e rilanciare iniziative a favore dei giovani e delle famiglie.La legalità e la fiducia nella giustizia devono tornare centrali. La paura non può essere la normalità per Barletta. Oggi più che mai serve uno scatto collettivo, da parte di istituzioni e cittadini, verso una città più sicura, unita e viva".