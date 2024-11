"Archeologia del contemporaneo: "Spomen Kosturnica", domani l’incontro pubblico a Barletta

Venerdì 22 novembre, con inizio alle ore 17, si terrà nella sala conferenze di Palazzo San Domenico (Via Cavour 8) l'incontro pubblico dal titolo "Archeologia del contemporaneo: "Spomen Kosturnica" a Barletta. Fra analisi e prospettiva storica: l'Ossario Commemorativo dei combattenti della guerra popolare di liberazione della Jugoslavia 1941-1945 e delle altre guerre". Relatrice l'arch. Rosanna Rizzi (Coordinamento per la Tutela dello Spomenik di Barletta).Conduce e modera il giornalista Nino Vinella, presidente in carica della Sede storica di Archeoclub d'Italia APS Canne della Battaglia Barletta "San Ruggero, Ettore Fieramosca, Pietro Mennea" quale Ente di Terzo Settore nel calendario dell'anno sociale 2024-2025, promotrice dell'evento patrocinato dal Comune di Barletta. Riprese ed immagini a cura del fotografo ufficiale Giovanni Ferrini.Oltre al previsto intervento del Sindaco dott. Cosimo Damiano Cannito a nome dell'Amministrazione Comunale per i saluti istituzionali e l'aggiornamento delle attività in corso a livello diplomatico, sono stati invitati i rappresentanti della Repubblica di Serbia e della Slovenia.L'incontro pubblico – arricchito dalla proiezione di inedite immagini dall'archivio del Coordinamento instaurato negli anni al preciso scopo - si propone all'attenzione della Cittadinanza (invitata a partecipare con ingresso libero fino ad esaurimento posti come da vigente regolamento), degli Organi di Stampa e dell'opinione pubblica provinciale e regionale quale importante momento di conoscenza e di approfondimento storico-scientifico sul Sacrario slavo di Barletta, luogo d'incontro per le manifestazioni connesse nonché icona e simbolo delle relazioni internazionali fra l'Italia - ed in particolare la Puglia - fra le due sponde del mare Adriatico.L'Archeoclub d'Italia APS (Associazione di Promozione Sociale) Canne della Battaglia Barletta, nella sua riqualificata veste associativa su scala nazionale, regionale e territoriale di riferimento, presenterà nell'occasione quale riconosciuta Sede storica il suo programma per il calendario dell'anno sociale 2024-2025 varato d'intesa con gli organismi statutari ed in vista della prossima campagna di tesseramento.