Antonio Decaro a sostegno di Ruggiero Passero e dei candidati nella Bat della lista Per la Puglia

Una sala gremita ed un invito alla partecipazione. Antonio Decaro ha partecipato all'iniziativa promossa dai candidati nella Bat della lista Per la Puglia. Ruggiero Passero, Daniela Maiorano, Irene Cornacchia, Arianna Di Benedetto e Vincenzo Valente hanno accolto il candidato presidente del centrosinistra.«Qui c'è tanta gente, e questo - ha affermato Decaro - vuol dire che verranno a votare. Dobbiamo dimostrare che esiste una Puglia migliore, e che i pugliesi hanno ancora la voglia, la forza, la determinazione per cambiare il proprio destino. Votare è un diritto che ci siamo conquistati tanti anni fa: i nostri nonni ce l'hanno consegnato, e alcuni di loro ci hanno rimesso anche la vita. È un esercizio di democrazia che dobbiamo praticare tutti, il 23 e 24 novembre. Se poi dal 25 dovesse toccare a noi governare, venite a prenderci da quel palazzo. Perché rischia di diventare una prigione. Riportateci nelle strade, nelle piazze, nelle corsie degli ospedali se non funziona la sanità, sui treni e sugli autobus se non funzionano i trasporti. Ascoltare e stare in mezzo alla gente è l'unico modo che conosco per governare. Completiamo questa campagna elettorale, e poi andiamo a governare la Puglia per i prossimi cinque anni».«Oggi - ha affermato il candidato della lista Per la Bat, Ruggiero Passero - raccogliamo una presenza importante, fatta dall'affetto e dall'entusiasmo dei tanti che da tempo ci seguono ed apprezzano il nostro modo di lavorare: evidentemente lo abbiamo fatto nella direzione corretta. Oggi consegniamo questo entusiasmo nelle mani del futuro presidente della Regione Antonio Decaro che saprà avviare una fase nuova utile a rendere la Puglia ancora più virtuosa».