Amministrazione a breve scadenza? Caracciolo è il suo “collante politico”

Qualche tempo fa, all'esito dei cambi di guardia consumati in Giunta, scrivevamo che alla maggioranza Cannito mancasse il coraggio di dare seguito ai propri proclami e, ancor di più, la correttezza e la trasparenza di fornire spiegazioni del principio di "turnazione democratica" tutto interno a certe liste.Se non fosse che, ad un tratto, l'aria della campagna elettorale per ledella prossima primavera ha iniettato una dose di coraggio a buona parte dell'amministrazione. Sì, coraggio. Perché, per la prima volta dopo un anno e mezzo dall'insediamento del sindaco Cannito, le carte sul tavolo sono state scoperte – sempre che ce ne fosse il bisogno – svelando il peso politico dal quale dipende la sopravvivenza di questa amministrazione.Con una nota, diffusa nelle scorse ore da un imprecisato addetto alla comunicazione (trattasi di, ex segretario cittadino del PD) persino il Presidente del Consiglio comunale di Barletta,, ha dichiarato il proprioa Governatore della Regione Puglia.«Sosteniamo il grido di allarme di Michele Emiliano "La Puglia non si deve fermare" – scrivono gli amministratori firmatari – un invito a perseverare nella sua azione del cambiamento avviata nel 2015 , che ha prodotto evidenti risultati positivi, nonostante le sterili polemiche strumentali di una opposizione politica avida di posizionamenti»Ancor più sorprendente, tuttavia, è l'individuazione di colui che viene definito «il collante politico – si legge a margine del documento – capace di saper interpretare i bisogni delle comunità a lui vicine».il Consigliere regionale uscente, più volte descritto come, avendo in essa consiglieri a lui ascrivibili.Ed eccoli, allora, i firmatari della nota. Da un lato i consiglieri comunali; dall'altro, invece, gli assessori. Una lista di nomi che, come già detto, si conclude con quello di, forse dimenticando che il suo ruolo di garante dell'imparzialità politica dell'intero Consiglio dovrebbe valere dentro e fuori l'assise da lui presieduta.Ecco che tutto inizia ad avere un senso, senza richiedere lo sforzo di doverlo ricercare o teorizzare. L'esito disastroso delleper il sindaco Cannito, ha già dimostrato in che direzione vada il sostegno di parte della maggioranza, se sapientemente dirottato. Così, anche gli arrivi in Giunta degli ultimi mesi (della Carbone prima e della Salvemini poi, guarda caso tra i firmatari della nota) sembrano essere riconducibili allo stesso "collante" politico.A questo punto le sorti dell'amministrazione sembrano tutt'altro che certe. Quello delle elezioni regionali, infatti, potrebbe rappresentare l'ennesimo appuntamento, definitivo, per la sua tenuta o perlomeno avere influenze considerevoli sui suoi equilibri.