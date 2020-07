Allerta meteo gialla su Barletta e sul territorio pugliese a partire da domani

Si attendono rovesci di forte intensità per tutta la giornata di sabato 4 luglio

La sezione regionale della Protezione Civile ha diramato un'sul territorio di Barletta e su tutta la fascia C (Puglia centrale adriatica) per rischio idrogeologico dovuto a temporali, con validitàSecondo le previsioni meteo, sono previste, in graduale esaurimento. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.