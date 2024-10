Settimana nazionale della Protezione Civile: attività anche a Barletta

Tra ilc'è la sesta edizione della "", istituita nel 2019 in corrispondenza della "" che si celebra ogni anno il 13 ottobre. A seguito delle intese assunte al tavolo tenutosi lo scorso 13 settembre in Prefettura, i Comuni della provincia hanno organizzato numerose iniziative per accrescere nella popolazione la cultura della Protezione Civile, con l'importante contributo della Provincia, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, delle Associazioni di Volontariato, della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia e degli istituti scolastici del territorio.Tra i vari eventi, si evidenzia che ilsaranno allestite delle postazioni dedicate con esposizione di mezzi e attività di divulgazione con particolare riferimento al Piano comunale di Protezione Civile; nell'occasione, sarà presentata alla cittadinanza la possibilità di accesso rapido al Sistema "TEGIS" con la visione immediata della cartografia della città con i relativi scenari di rischio. Nella stessa data, a, verranno esibiti i mezzi operativi di associazioni di volontari della Protezione Civile e del Comando provinciale dei VVF e si terranno attività di informazione alla popolazione. Sempre nella mattina del 13 ottobre, il Comune dospiterà l'evento", in Piazza della Costituzione. Obiettivo della giornata è sensibilizzare i cittadini sui temi di Protezione Civile, per un approccio consapevole al territorio che tenga conto anche delle nuove sfide globali poste dai cambiamenti climatici. Mentre anella stessa giornata, in occasione della XIV edizione della "", gara nazionale di corsa su strada sulla distanza di KM 21.097, sarà allestito un gazebo e verranno esposti i mezzi di Protezione Civile per diffondere la cultura della prevenzione.In continuità con le iniziative previste per la "Settimana Nazionale della Protezione Civile" si svolgeranno altre numerose iniziative. Dal, infatti, ilorganizzerà un, con quattro giornate dedicate a lezioni di teoria, lezioni pratiche (montaggio campo e corso di primo soccorso) e una visita guidata alla sede della Protezione Civile Regionale di Bari. Il progetto coinvolgerà soprattutto le ragazze e i ragazzi delle classi IV frequentanti il Liceo e l'Istituto Professioni sanitarie dell'Istituto Omnicomprensivo "Mazzini-De Cesare-Fermi". Il 20 ottobre, sempre a Spinazzola, in Piazza Plebiscito, sarà possibile visitare uno, mentre a Trani, in piazza Quercia, vi sarà unacon allestimento dedicato.Il 27 ottobre, invece, nella stessa città di Trani, si terrà, in piazza Plebiscito, un'esposizione di mezzi della Protezione Civile, a cura degli Operatori Emergenza Radio di Trani, con la presenza di comunicatori della campagna "Io non rischio" per illustrare e diffondere la cultura della prevenzione da alluvioni, terremoti e maremoti. In tale occasione saranno messi in evidenza i contenuti del Piano comunale di Protezione Civile.