Meteo, peggioramento in arrivo: allerta gialla in Puglia

La Sezione Protezione Civile della Regione Puglia ha diramato, con il messaggio del 29 agosto 2025, lo stato di allerta meteo gialla sul settore della Puglia centrale Adriatica, dalle ore 13.00 del 29 agosto e per le successive 30 ore.Su tutto il territorio regionale sono previste precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi da deboli a puntualmente moderati.I fenomeni potrebbero essere accompagnati da frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.