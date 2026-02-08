Addio a Padre Francesco Milillo: lutto nella comunità dei Frati Minori Cappuccini di Puglia

Si è spento oggi, 8 febbraio, Padre Francesco Milillo, presbitero dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini, a soli 59 anni. Originario di Sammichele di Bari, Padre Francesco è venuto a mancare presso l'Infermeria Provinciale di Bari "Santa Fara".La salma è stata composta nella Cripta della Basilica di Santa Fara, a Bari. I funerali si terranno domani, lunedì 9 febbraio 2026 alle 16:30, sempre presso la Basilica di Santa Fara. La morte di Padre Francesco lascia un vuoto profondo nella comunità e nei cuori di chi lo ha conosciuto per la sua dedizione e il suo impegno spirituale.