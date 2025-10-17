La città
Tragedia di Castel D’Azzano: Barletta osserva oggi il lutto nazionale
Bandiere a mezz'asta sulle sedi municipali
Barletta - venerdì 17 ottobre 2025 11.17 Comunicato Stampa
L'Amministrazione comunale osserva oggi, 17 ottobre, la giornata di lutto nazionale proclamata dal Consiglio dei Ministri in ricordo dei tre carabinieri scomparsi nella tragedia di Castel D'Azzano. La bandiera italiana e quella europea saranno esposte a mezz'asta nelle sedi municipali.
Ieri l'Amministrazione comunale ha espresso alla Legione "Veneto" e al Comando provinciale di Verona dei Carabinieri, nonché ai familiari delle vittime, sentimenti di solidarietà e vicinanza per il drammatico accaduto, manifestando altresì stima per l'incessante operato dell'Arma a tutela della legalità e della sicurezza pubblica.
I migliori auguri di pronta guarigione sono stati infine rivolti dall'Ente civico ai militari rimasti feriti nel medesimo attentato.
