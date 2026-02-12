A Barletta arriva "Tende Incantate": un progetto sul teatro e e consapevolezza ambientale

Venerdì 13 febbraio alle ore 18:00, il Teatro Fantàsia di Barletta (via Imbriani 144) ospiterà la conferenza stampa di presentazione di "Tende incantate: storie per il pianeta", un progetto che unisce teatro, immaginazione e consapevolezza ambientale, mettendo al centro i più piccoli.L'idea è semplice e potente: trasformare delle tende in piccoli teatri itineranti capaci di raggiungere quartieri, piazze e spazi pubblici della città, portando storie, gioco e partecipazione attiva direttamente tra le famiglie. Dentro queste tende non si entrerà solo per assistere a uno spettacolo, ma per diventare protagonisti di racconti che parlano di natura, cambiamento climatico, cura del pianeta e responsabilità condivisa.Il progetto nasce dal desiderio di avvicinare bambini e genitori ai temi ambientali attraverso un linguaggio accessibile, emotivo e coinvolgente. Non una lezione frontale, ma un'esperienza immersiva, in cui la scienza incontra la fantasia e si trasforma in racconto.Il percorso si concluderà con la produzione di uno spettacolo teatrale interattivo sull'ambiente, che andrà in scena presso il Teatro Fantàsia e al quale potranno accedere gratuitamente tutti i bambini che avranno partecipato alle attività nelle tende."Crediamo che il cambiamento parta dall'immaginazione. Se un bambino riesce a immaginare un futuro diverso, può iniziare a costruirlo. E spesso sono proprio i bambini a riportare in famiglia nuove domande e nuove attenzioni". Spiega Alessandro Piazzolla, direttore artistico del Teatro Fantàsia.Il progetto è sostenuto dal bando No Planet B, promosso da Punto Sud, con il supporto di Fondazione Cariplo e cofinanziato dall'Unione Europea, a testimonianza di un impegno condiviso nel promuovere partecipazione e azione concreta contro i cambiamenti climatici.La conferenza stampa, con ingresso libero, sarà l'occasione per presentare il calendario delle attività, le modalità di partecipazione e le collaborazioni attivate sul territorio.La cittadinanza, le scuole, le associazioni e gli organi di informazione sono invitati a partecipare.