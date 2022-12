A Bari l'anteprima della nuova Smart #1 con Maldarizzi Automotive

Si è svolta ieri sera, giovedì 22 dicembre, l'esclusiva preview della nuova smart #1 a Bari. In Largo Adua (nei pressi de La Biglietteria) è stata svelata in anteprima la nuova vettura, con la possibilità di preordinarla. È stata un'occasione unica per vedere dal vivo la versione BRABUS smart #1, per chi ama esprimere il lato più sportivo anche in una guida full electric, con un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi.In questi giorni sarà possibile anche provare la smart #1 allo Smart Tour esclusivamente con Maldarizzi Automotive, unico partner di vendita per Puglia e provincia di Matera. Il Suv 100% elettrico dopo la tappa di oggi di Bari arriverà anche a Lecce (27 dicembre), Taranto (28 dicembre) e Matera (29 dicembre).E chi pensando a "smart" immagina il piccolo modello a due posti avrà da ricredersi: la nuova smart #1 ha rivoluzionato quel concetto e adesso affianca la due posti a misura di città e si ripropone solo con l'elettrico, all'insegna dell'ecosostenibilità.Smart #1 è lunga 4 metri e 27 centimetri e soprattutto può trasportare fino a cinque persone e parecchi bagagli, con 323 litri di carico utile, ma facendo scorrere il divano posteriore si può arrivare fino a 411 litri. Sotto il pianale c'è una batteria da 66 kWh che alimenta un'unità elettrica posteriore da 272 CV e 343 Nm e nella versione Brabus ha doppio motore, trazione integrale e 428 CV di potenza massima.Dalla Maldarizzi Automotive è possibile preordinare i tre allestimenti smart #1: la versione Pro+ è incentrata sulla comodità e una perfetta esperienza di guida, sicurezza e comfort durante ogni viaggio con il nuovo SUV elettrico; la Premium fa dell'eleganza la sua priorità, con comodità di prima classe affiancate a un design unico e la Brabus porta la guida sportiva ad un nuovo livello, con fusione tra potenza e performance.Di seguito l'intervista a Gianni Contegiacomo, Brand Manager Smart Maldarizzi Automotive.