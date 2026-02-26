Vigili del fuoco
Attualità

87 anni di storia e coraggio: Barletta rende omaggio ai Vigili del Fuoco

Le celebrazioni in programma domani 27 febbraio

Barletta - giovedì 26 febbraio 2026 Comunicato Stampa
Barletta si prepara a celebrare, domani venerdì 27 febbraio, l'87° anniversario della fondazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, istituito con il Regio Decreto n. 333 del 27 febbraio 1939 e successivamente convertito nella legge n. 960 del 22 maggio 1939, che unificò i servizi pompieristici locali in un'organizzazione nazionale moderna e strutturata.

Le celebrazioni avranno inizio, a porte chiuse, con l'alzabandiera presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Barletta-Andria-Trani, momento solenne di apertura, seguito dalla deposizione di una corona d'alloro presso il cippo dei Caduti, in memoria del vigile del fuoco volontario ausiliario Plini Alessandro, caduto il 1° marzo 1968 durante un intervento di soccorso a Canosa di Puglia: un gesto simbolico che richiama il valore supremo del servizio e del sacrificio.

La seconda fase dell'evento, aperta agli invitati, avrà inizio alle ore 10.00 e si svolgerà nella prestigiosa Sala Rossa del Castello di Barletta, alla presenza di S.E. Flavia Anania, Prefetto della BAT e delle Autorità civili e militari. Dal 1939 a oggi, il passaggio dal "pompiere" al "vigile del fuoco" ha segnato non solo un cambiamento di denominazione, ma l'affermazione di un Corpo nazionale fondato su disciplina, professionalità e spirito di squadra.

Gli stessi valori che continuano a guidare quotidianamente l'azione dei Vigili del Fuoco nel soccorso pubblico, nella prevenzione e nella tutela della sicurezza dei cittadini. Nel corso della cerimonia, che per l'anno 2026 avrà come tema celebrativo "Li dove serve", saranno conferite onorificenze al personale per lodevole servizio, a testimonianza concreta di un impegno che si rinnova ogni giorno con competenza, dedizione e senso dello Stato.

A conclusione dell'evento, nella Piazza d'Armi del Castello, personale del Comando Vigili del Fuoco di Barletta Andria Trani darà luogo a dimostrazioni di attività operative, mentre personale esperto in tecniche di derivazione Speleo-Alpino-Fluviale provvederà allo stendimento del Tricolore dalla parete del Castello, offrendo alla cittadinanza un momento simbolico e identitario.

L'87° anniversario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco non è soltanto memoria storica, ma riconoscimento vivo di una presenza costante al fianco della comunità e del servizio pubblico.
