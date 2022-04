Un altro prestigioso trofeo per Ilaria e Giovanni Tesse

Nell'ultimo test di lusso prima dei Campionati Assoluti e di Categoria FIDS-CONI che si disputeranno fino al 5 giugno a Massa Carrara (Carrara Fiere), i fratelli Tesse conquistano il podio.Si è tenuta lo scorso 25 aprile in Sicilia nella splendida cornice dell' Hotel Bagno Basile in provincia di Trapani il "Brazzaville International Dance Trophy", importante concorso nazionale di danza sportiva per le discipline di Danze Internazionali Standard, Latino Americane e Danze Coreografiche organizzato dalla ASD Team Ninja Dancesport che richiama i nomi più importanti della danza sportiva , ultimo test di altissimo livello prima dei campionati italiani ed assoluti di Massa Carrara.Ilaria e Giovanni Tesse, ballerini di classe AS Internazionale, massimo livello per la danza sportiva (15 e 17 anni), hanno portato dalla Sicilia un incredibile e inaspettato terzo posto, nonostante Ilaria fosse la ballerina più giovane rispetto alle altre 20 coppie, senza dimenticare che da sempre la Sicilia è fucina di ballerini campioni italiani e del mondo.I fratelli Tesse, studenti con profitto al Liceo Scientifico "Carlo Cafiero" di Barletta, seguiti dal Coach Marco Cuocci non perderanno neanche un istante e sono già al lavoro per ben figurare alla manifestazione di Massa Carrara, l'evento più importante dell'anno per la danza sportiva.