Calcio
Terza Categoria: Borgovilla e New Carpe Diem inserite nel raggruppamento "barese"
Le due squadre barlettane faranno parte di un girone da 14 squadre che racchiude realtà calcistiche delle province di Bari e BAT
Barletta - giovedì 2 ottobre 2025 11.21
Con il comunicato numero 69 per la stagione calcistica 2025/2026, diramato martedì 3 ottobre 2025, il Comitato Regionale FIGC Puglia ha reso nota la lista delle squadre che andranno a comporre gli organici dei campionati di Terza Categoria pugliese.
Dal Gargano al Salento sono 58 le squadre iscritte alla categoria base del calcio dilettantistico pugliese, che sono state suddivise in cinque raggruppamenti - definiti "delegazioni" - interprovinciali:
Sono due le formazioni barlettane iscritte al campionato di Terza Categoria: ASD Borgovilla e ASD New Carpediem, inserite tra le 14 squadre della Delegazione provinciale Bari insieme a:
I calendari dei cinque giorni, e gli accoppiamenti per il primo turno di Coppa Puglia Terza Categoria saranno resi noti nei prossimi giorni.
- Delegazione provinciale Foggia (11 squadre);
- Delegazione provinciale Bari (14 squadre);
- Delegazione provinciale Brindisi (10 squadre);
- Delegazione provinciale Lecce (12 squadre);
- Delegazione provinciale Maglie (11 squadre).
- ASD Atletico Bisceglie;
- ASD Football Acquaviva;
- ASD Footballite Adelfia;
- ASD Fulgor Molfetta;
- Liberty Bari;
- ASD New Team Cellammare;
- ASD Next Club;
- ASD Next Gen Bisceglie;
- ASD Pugliese;
- ASD Real Molfetta;
- ASD Trani;
- ASD Warriors Bari.
