Sabino Gervasio conquista oro nel giavellotto e argento nel salto in alto per la Barletta Sportiva

Un fine settimana da incorniciare per la Barletta Sportiva e per il "suo" atleta Master, Sabino Gervasio (classe 1976). Originario proprio di Molfetta, Gervasio ha dimostrato tutto il suo valore gareggiando con i colori della Barletta Sportiva ai Campionati Individuali Puglia Master, disputati sabato 5 e domenica 6 luglio allo Stadio "Saverio Cozzoli" della sua città natale. Per lui un trionfo con ben due medaglie: un oro nel lancio del giavellotto e un argento nel salto in alto.La prima grande soddisfazione per Gervasio è arrivata nella giornata di sabato, proprio sullo stadio di casa, a Molfetta. Dalle 19:15, presso lo Stadio "M.S. Cozzoli", si è tenuta la gara di lancio del giavellotto. L'atleta tesserato con la Barletta Sportiva ha dominato la competizione, scagliando l'attrezzo a 26.06 metri. Questa misura gli è valsa il prestigioso titolo di Campione Regionale Puglia e la meritatissima medaglia d'oro. Una prestazione che ha messo in risalto la sua preparazione e la sua determinazione davanti al "suo" pubblico, superando i forti avversari presenti.Il successo di Gervasio non si è fermato al sabato. Nella giornata di domenica, l'atleta, sempre in forza alla Barletta Sportiva, si è cimentato nella difficile disciplina del salto in alto, aggiungendo un'altra preziosa medaglia al suo palmares. Dopo essere entrato in call room alle 18:45 per una gara iniziata alle 19:00, Sabino Gervasio ha dimostrato grande tecnica e concentrazione. Ha superato una serie di altezze, culminando con un salto di 1.39 metri, che gli ha permesso di conquistare una straordinaria medaglia d'argento. Un risultato che conferma il suo talento e la sua capacità di eccellere in diverse discipline.Le due medaglie di Sabino Gervasio sono il frutto di anni di impegno e passione, e rappresentano un importante traguardo non solo per l'atleta stesso, ma anche per la Barletta Sportiva, presieduta dal presidente Cascella, che ha saputo valorizzare il talento di Gervasio. Questi successi, ottenuti proprio a Molfetta in un contesto che ha visto anche la partecipazione di giovani cadetti e cadette, sono di buon auspicio per il futuro dell'atletica.«Ci congratuliamo vivamente con Sabino Gervasio - scrive il presidente Cascella - per le sue eccezionali prestazioni, che hanno onorato sia la sua città d'origine che la squadra che rappresenta, e auguriamo a tutta la Barletta Sportiva una serie di risultati e traguardi ancora più importanti, non solo sulla pista ma in ogni ambito sportivo a venire!».