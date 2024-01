Prima categoria: Audace sconfitta a San Severo. Maracanà in fuga. Sprofondo Etra

Risultati Prima Categoria Puglia Girone A

Classifica dopo la 14giornata

Quella del 7 gennaio dell'anno 2024 verrà ricordata come la domenica nera del calcio barlettano. Alla sconfitta interna del Barletta si aggiungono infatti la sconfitta per 0-1 dell'Audace nello scontro al vertice del campionato di Prima Categoria Girone A, e quella (nello stesso torneo e sempre per 0-1) ancor più sanguinosa dell'Etra Vancouver al Manzi Chiapulin contro la Gioventù di San Severo.Con l'ottava sconfitta di fila, l'Etra Vancouver Barletta, da qualche giorno guidata dal duo Martire-De Finis dopo l'interruzione del rapporto con mister Michele Dibenedetto, è sprofondata all'ultimo posto in classifica, vista la concomitante vittoria del Noicattaro sull'Atletico Peschici. Un vero e proprio sprofondo che pare davvero essere senza fine per i gialloneri barlettani, ormai fermi da mesi a quei sette punti per altro racimolati nelle prime quattro giornate di campionato.E sconfitta di misura è stata anche per l'Audace, superata al "Ricciardelli" dal Maracanà di San Severo, ma sempre più made in Barletta visto il recente tesseramento dell'ex capitano del Barletta Gaetano Zingrillo, e vista soprattutto la rete del bomber ex Etra Michele Palmitessa che ha deciso il big match contro l'Audace, così come decisiva fu la rete all'andata dell'altro barlettano Ruggiero De Lorenzo.Con questo successo i biancorossazzurri di capitanata conquistano il primato solitario nel girone A di Prima Categoria ponendosi ora come principali candidati al gran salto in Promozione.Più difficile invece sarà la corsa alla promozione diretta per l'Audace, che di qui in avanti potrà sperare solo in eventuali incidenti di percorso della corazzata sanseverese, fermo restando ovviamente l'obbiettivo più che alla portata di mano di rafforzare ulteriormente il secondo posto in classifica con tutti i vantaggi che ciò potrebbe comportare in ottica playoff.Noicattaro-Atletico Peschici 1-0; Top Player Minervino-Atletico Vieste 4-2; Maracanà San Severo-1-0; Virtus Molfetta-Audace Cagnano 1-0;-Gioventù San Severo 0-1; Real San Giovanni-Real Sannicandro 2-1; Ideale Bari-Virtus Bisceglie 3-3Maracanà San Severo p.ti 37; Audace Barletta 34; Ideale Bari 30; Virtus Bisceglie e Real San Giovanni 25; Top Player Minervino e Gioventù San Severo 21; Audace Cagnano* 15; Virtus Molfetta*14; Real Sannicandro*13; Atletico Peschici e Noicattaro* 8;7.