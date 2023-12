Prima categoria: all’Audace il derby barlettano

Risultati Prima Categoria Puglia – girone A

Classifica dopo l'undicesima giornata

Come ampiamente previsto, è terminata con un rotondo successo dell'Audace Barletta sull'Etra la prima delle due stracittadine di campionato valide per il girone A di Prima Categoria.4-0 è stato il punteggio finale (reti di Salvemini, Guacci, Cormio e Calamita) con il quale i biancorossi del duo Iannone-Tanzi hanno superato la giovane compagine di mister Dibenedetto al termine di una gara dominata, ma dove non sono comunque mancate, soprattutto nel primo tempo, azioni pericolose da parte giallonera, nonché un pizzico di nervosismo in campo, come si evince dalle espulsioni di Bollino e Caputo per l'Etra e di Peschechera per l'Audace.Con questo successo l'Audace mantiene la testa della classifica in coabitazione con il Maracanà San Severo, vincitore anch'esso per 4-0 in trasferta, sul campo del Noicattaro, grazie soprattutto alle solite reti made in Barletta di Ruggiero De Lorenzo (doppietta) e Michele Palmitessa.Nel prossimo turno l'Audace ospiterà al "Manzi-Chiapulin" l'ostica Top Player Minervino, così come non semplicissimo si presenta il compito del Maracanà di San Severo che al "Ricciardelli" ospiterà il Real San Giovanni.Un vero e proprio spareggio salvezza attende invece l'Etra in quel di Peschici. Inutile dire che un'altra sconfitta, e per lo più contro una diretta concorrente al momento dietro in classifica, potrebbe davvero risultare sanguinosa per il futuro a breve termine dei gialloneri barlettani, ai quali va fin da ora il nostro più grande in bocca al lupo.0-4; Gioventù San Severo-Audace Cagnano 2-0; Ideale Bari-Real Sannicandro 2-1; Noicattaro-Maracanà San Severo 0-4; Real San Giovanni-Atletico Peschici 2-0; Top Player Minervino-Virtus Molfetta 2-1; Virtus Bisceglie-Atletico Vieste 4-2.Maracanà San Severo epunti 28; Ideale Bari 25; Virtus Bisceglie 21; Real San Giovanni 19; Top Player Minervino 18; Gioventù San Severo e Audace Cagnano 15; Atletico Vieste 12; Real Sannicandro 10; Virtus Molfetta 8;7; Atletico Peschici e Noicattaro 5