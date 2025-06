Maria Assunta Paolillo è la fiduciaria CONI per la città di Barletta

La scelta del CONI, nel conferire una carica di fiducia, è caduta su di una rappresentante del gentil sesso, ossia Maria Assunta Paolillo. Infatti la nostra concittadina, è stata nominata dall'Ente Sportivo Nazionale, quale sua Fiduciaria sul territorio della BAT per il Comune di Barletta, dal 2025 al 2029. Eleggendo una donna, il CONI ha dimostrato di saper essere al passo coi tempi, riconoscendo nella ultra maratoneta barlettana, le qualità e i meriti sportivi e organizzativi, acquisiti e dimostrati nel tempo.«Carissimi amici sportivi, sarà mia cura, quale rappresentante del CONI, il quale mi ha onorato di una carica così prestigiosa, di impegnarmi con tutte le forze, per sviluppare i rapporti con gli organi delle Federazioni Sportive e quant'altro concerne la promozione per le pratiche sportive - dichiarato la Paolillo - Sarà mio impegno costante quello di onorare la carica conferitami quale Fiduciaria CONI del Comune di Barletta.Mi corre altresì l'obbligo di ringraziare i vertici istituzionali del CONI, a tutti i livelli, per la fiducia accordatami, in particolar modo il Delegato CONI BAT Antonio Rutigliano e il Presidente CONI Puglia Angelo Giliberto».