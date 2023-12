Powered by

La "Volkswagen BARLETTA Half Marathon" del 5 febbraio: la prima mezza maratona pugliese, tra le prime 15 in Italia.

La " Ciemme Vivi Barletta" del 28 maggio: tappa corripuglia, tra le più popolari gare amatoriali del nostro territorio.

La "Hannibal Race" di Canne della Battaglia del 22 luglio: una gara OCR (Obstacle Course Race), novita' sportiva assoluta.

La "Ermetika 8 Ore di Barletta" del 16 dicembre: la prima ultramaratona di 8 ORE in Italia.

Attivita' giovanile consolidata ed in continua crescita.

780 gare disputate in Puglia, in Italia, in Europa, nel Mondo.

5^ Societa' femminile e 12^ Societa' maschile al campionato italiano di 10 Km di Corsa su strada a Canosa di Puglia il 25 novembre.

15^ classificata nella classifica CORRIPUGLIA 2023 e Tappa 2024 conquistare.

Prima società classificata in quasi tutte le GARE podistica della Bat.

Prima società classifica al TROFEO degli ULIVI.

Prima societa' classifica al PUGLIA TRAIL.

Partecipazione alle piu importanti e blasonate Maratone ed ultramaratone d'Italia, d'Europa e del Mondo.

La Camminata della salute del mercoledi.

Camminate a tema: ambientale, sociale, storico, artistico e culturale.

Attivita' paralimpica con la Fispes in continua crescita con la conquista di titoli nazionali.

L'affiliazione alla Uisp e alla Asc che ha prodotto una proficua ed intensa attivita' di promozione sportiva diffusa e consolidata

Attivita' cicloamatoriale confermata e con enormi margini di crescita.

15 foto La Barletta Sportiva chiude un 2023 ricco di sport

A poche ore dall'anno che si conclude, la Barletta Sportiva traccia un bilancio delle attività svolte nel 2023.ATTIVITA' ORGANIZZATIVA:ATTIVITA' AGONISTICA:«Come si può ben vedere, la Barletta Sportiva ha prodotto e realizzato una notevolissima offerta Sportiva, così come merita la tradizione storica della nostra città - dichiara orgoglioso il presidente Enzo Cascella - Un Grosso GRAZIE lo rivolgo a tutti i soci, tesserati e volontari che tutto l'anno si impegnano a realizzare e promuovere lo sport come stile di vita, lo sport come metafora di vita».