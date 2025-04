Grimal Barletta alla fase nazionale dei Play-off

L'epilogo più bello di una finale che ha visto il biancorosso di Barletta trionfare. La Grimal Futsal ha battuto 8-5 il Real Molfetta nella finale playoff Puglia e accede alla fase nazionale con l'obiettivo della promozione in Serie B. Match dai toni agonistici molto alti quelli visto in un PalaBorgia infuocato e pieno di gente. Approccio timido da parte di entrambe le squadre nei primi minuti fino alla rete di Fabrizio Filannino per l'1-0. Ospiti che cercano di colpire in contropiede ma trovano l'1-1 su tiro libero. Divincenzo segna alla sua maniera, De Liso risponde allo stesso modo pochi secondi più tardi. Intervallo che si chiude in parità. Nella ripresa la partita è molto più divertente. Molfetta che passa con Murolo e Reyno due volte, intervallati dalla doppietta di Joel Silva che fa esplodere il palazzetto. Si va ai tempi supplementari. Qui la gestione delle forze e i falli fatti dagli ospiti diventano un fattore per i padroni di casa che si portano sul 7-4 grazie alle reti di D'Amato Martinez, Vivaldo e ancora Joel Silva su tiro libero. Andriani accorcia le distanze nella seconda frazione dei supplementari ma Doronzo chiude la sfida con un altro tiro libero. Ora la fase nazionale dei playoff contro la vincente della Basilicata, il a Gorgolione (MT). Si giocherà nella seconda metà di maggio.