Coppa Italia serie C: Grimal Futsal Barletta sconfitta a tavolino, ma c'è il contro ricorso

La Grimal Futsal Barletta, preso atto del Ricorso presentato dal Real Molfetta in merito alla finale di Coppa Puglia di Serie C1 e del conseguente comunicato del Giudice Sportivo in data 7 gennaio 2025, comunica di aver dato incarico ai propri legali per tutelare i propri interessi al fine di operare le opportune verifiche del caso. La società ribadisce di aver agito con lealtà, scrupolo e professionalità come è sempre successo. Restiamo fiduciosi sulla regolarità della gara con il risultato ampiamente meritato sul campo. Il club non hai mai pensato minimamente per un solo secondo di venire meno ai valori reali della lealtà sportiva. Crediamo nei valori di uno sport sano sia sul parquet che fuori, nel rispetto di tutte le nostre avversarie. ùRimane il rammarico per come la società avversaria ha inteso la gestione della vicenda, con comportamenti che non possono che lasciarci delusi dal punto di vista sportivo e umano. La vittoria sul campo rimane e questo non può che inorgoglirci, abbiamo dimostrato di essere superiori nel rettangolo di gioco e sugli spalti, e questo non potrà essere cancellato. Continueremo a lottare per gli obiettivi prefissati da qui fino a fine stagione come abbiamo sempre fatto, in attesa di ogni ulteriore decisione del Giudice Sportivo.