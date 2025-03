Grande Puglia e grande Bat alle Finali di Roma della Corsa dei Mille per il progetto “La Corsa di Miguel”

E' stata davvero una giornata intensa e ricca di emozioni quella che hanno vissuto i componenti della rappresentativa pugliese presso lo Stadio "Nando Martellini" delle Terme di Caracalla a Roma.Accompagnati da uno splendido clima primaverile, i giovani atleti, di ben 14 scuole secondarie di primo e secondo grado della Provincia Barletta – Andria – Trani, si sono confrontati con i pari età delle altre province aderenti al progetto, in un susseguirsi di bellissime gare, alcune anche di alto spessore tecnico. Bravissimi i nostri portacolori che ci hanno rappresentato in ben 17 finali su 18. Grandi i loro risultati. Su di tutti le bellissime vittorie di Giuseppe Caporusso della Scuola Fieramosca di Barletta nella categoria M2011 (con il tempo di 2.49.3) e di Claudia Freres del Liceo Cafiero di Barletta nella F2009, ottenuta quest'ultima in splendida rimonta al fotofinish (con 2.59.2).Poi ottimi i terzi posti conquistati da Davide Di Bisceglie del Liceo Vecchi di Trani nella M2007, da Pasquale Zappimpulso dell'Istituto Jannuzzi di Andria nella M2009 e da Melissa Di Carlo del Colasanto di Andria nella F2006.Peccato poi per coloro che davvero per poco sono rimasti ai piedi del podio come Giuseppe Cortellino del Vecchi di Trani, 4° nella M2006, Nicola Riefolo del Cafiero di Barletta, 4° nella M2007, Luca Gianfelici della Scuola Bovio di Trani, 4° nella M2012, Giulia Cappabianca del Cafiero di Barletta, 4° nella F2006, Irene Filannino della Scuola Fieramosca di Barletta, 4° nella F2011, e Samanta Catanzaro della Scuola Baldassarre di Trani, 5° nella F2012.In tanti hanno davvero ben figurato, ma di sicuro tutti hanno vissuto una meravigliosa esperienza, in una cornice storica a dir poco favolosa. La giornata è stata anche resa più prestigiosa dalla presenza allo stadio di Manuela Olivieri che, nel giorno dell'anniversario della scomparsa, ha voluto ricordare il marito Pietro Mennea, con il racconto di alcuni episodi legati proprio al rapporto tra Pietro e gli studenti. Foto ricordo poi con la delegazione pugliese e con i ragazzi del Liceo sportivo intitolato proprio all'indimenticato Campione. Presente all'evento anche il campione paralimpico colombiano di scherma, Amelio Castro Grueso, che a Parigi 24 ha gareggiato con il Refugee Olympic Team. A presentare la manifestazione due voci prestigiose: Marco Raffaelli, speaker ufficiale della Corsa di Miguel, e Maurizio Ruggeri, per diversi anni voce delle dirette di Raisport.Complimenti al giornalista Valerio Piccioni, ideatore di questo eccellente format, e a tutto il suo staff, per il grande sforzo organizzativo e per la cortese ospitalità riservata a tutti. Grande soddisfazione infine per il Delegato provinciale CONI BAT, Antonio Rutigliano, per aver fortemente creduto in questo progetto e per aver, insieme al referente dell'Ufficio Scolastico Provinciale Gianni Pistillo, al referente tecnico Coni provinciale Pietro Corcella, ai fiduciari comunali CONI Giuseppe Acquafredda (Trinitapoli), Antonio Quacquarelli (Andria), Anselmo Mannatrizio (Trani) e Mauro Di Pierro (Bisceglie), regalato ai ragazzi del nostro territorio una nuova incredibile opportunità sportiva.