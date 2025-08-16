Barletta capitale della grande atletica: il 2 settembre torna il “XV Certame Atletico – Disfida di Barletta”
Grande festa dello sport allo stadio "Puttilli"

Barletta - sabato 16 agosto 2025
Il prossimo 2 settembre, lo stadio "Cosimo Puttilli" di Barletta riapre le porte alla grande atletica internazionale con la quindicesima edizione del Certame Atletico – Disfida di Barletta, l'appuntamento che, dal 1989, si conferma il più prestigioso evento di atletica leggera del Sud Italia. Ingresso gratuito per il pubblico.

La storia del meeting è costellata di momenti indimenticabili: i voli di Fiona May davanti a tribune gremite, le sfide tra i triplisti Paolo Camossi e Fabrizio Donato contro il brasiliano Jadel Gregorio e il cubano Girat, le gare di velocità con Stefano Tilli e Manuela Levorato contro sprinter americani e nigeriani, fino alla storica 4×100 femminile che siglò il record italiano e il pass olimpico. Senza dimenticare i duelli tra ostacolisti come Fabrizio Mori e Samuel Matete, e le emozioni regalate dai beniamini di casa Veronica Inglese, Mimmo Ricatti, Nicola Cascella e Vito Incantalupo.

L'ultima edizione è stata straordinaria: sulla pista dedicata a Pietro Mennea hanno brillato l'oro olimpico, europeo e vicecampione mondiale Lorenzo Patta nei 100m, il campione olimpico ed europeo Eseosa Desalu – secondo solo a Mennea nei 200m nella storia italiana – i quattrocentisti argento agli ultimi Europei, e il nostro Pasquale Selvarolo, oro europeo a squadre.

Per il prof. Francesco Montenero, presidente dell'Atletica Sprint Barletta e organizzatore dell'evento, questa edizione sarà ancora più spettacolare: «Quest'anno vogliamo alzare ulteriormente l'asticella – spiega –. Arriveranno atleti da tutto il mondo, con molte stelle che annunceremo nei prossimi giorni. Il Certame non sarà solo sport, ma una vera festa per la città».

Tra i primi nomi confermati, come annuncia il project manager Michele Paparella, spicca Ambra Sabatini, campionessa paralimpica di Tokyo 2021 e primatista mondiale dei 100 T63, che parteciperà insieme ad altri atleti della nazionale italiana FISPES. Per loro, Barletta sarà l'ultimo test prima dei Campionati Mondiali di Nuova Delhi (27 settembre – 5 ottobre 2025).

L'evento è realizzato grazie al sostegno della Regione Puglia, Comune di Barletta e sponsor privati che hanno creduto nel progetto.

Programma gare
Dopo il pre-meeting dedicato a categorie giovanili e gare interregionali, il programma principale prevede:
  • Uomini → 100m, 200m, 400m, 400m ostacoli, 3000m, giavellotto.
  • Donne → 200m, 800m, salto in lungo, salto con l'asta.
Il XV Certame Atletico – Disfida di Barletta sarà, ancora una volta, uno spettacolo sportivo di altissimo livello e un'occasione unica per vivere da vicino l'atletica mondiale nella città di Pietro Mennea.
