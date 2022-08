Futsal Barletta: il nuovo vice allenatore sarà Gianpaolo Capursi

Si scalda ulteriormente il mercato in casa Futsal Barletta, impegnato a completare lo staff ed allestire l'organico che parteciperà al prossimo campionato di Serie C1. Dopo la conferma della guida tecnica a Leo Ferrazzano, infatti, il sodalizio barlettano è lieto di annunciare l'avvio della collaborazione con Gianpaolo Capursi, che andrà a ricoprire il ruolo di vice allenatore formando con Ferrazzano un tandem di assoluta esperienza ed affidabilità.Capursi può vantare una carriera di livello, cominciata nel settore giovanile del Giovinazzo con il quale raggiunge una semifinale scudetto. Segue l'esperienza nel futsal femminile prima con il Giovinazzo (vittoria Supercoppa Puglia e promozione in A), poi con il Cus Bari con la vittoria dei Giochi Universitari, passando quindi nelle fila del Martina.Nel futsal maschile approda nuovamente nel 2019, quando gli viene affidata la panchina del Futsal Bisceglie in Serie A2, prima delle più recenti esperienze maturate nella Città della Disfida con Barletta Calcio a 5 ed Eraclio Barletta.Nei prossimi giorni verranno comunicati i nomi del nuovo preparatore atletico e del preparatore dei portieri, oltre che delle prime pedine che comporranno il roster per la stagione 2022-23.