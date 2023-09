Futsal Barletta pronto all'esordio in campionato

Futsal Barletta, oggi pomeriggio al PalaDisfida il debutto in campionato. L'attesa è finalmente terminata! Questo pomeriggio il Futsal Barletta ospiterà, al PalaDisfida "Mario Borgia", il Real Five Carovigno nella prima giornata del Campionato Regionale di Serie C1. Oltre all'inevitabile emozione per il debutto, per i biancorossi sarà l'occasione per testare sul campo l'effettivo valore di una rosa che è stata fortemente rivoluzionata nel mercato estivo, con gli arrivi di Prezioso, Devincenzo, Bonvino, Staila, Sardaro, Leggio, Damore e Stefano Dicorato, che si aggiungono alle riconferme di capitan Cristiano, Petruzzo e Savio Dicorato.L'obiettivo dichiarato dei barlettani è quello di migliorare gli eccezionali risultati della passata stagione, nella quale si è centrato il terzo posto in campionato, la vittoria della Coppa Italia Puglia, la vittoria dei playoff regionali e si è sfiorato il salto di categoria con la sconfitta nella Semifinale Nazionale per la promozione diretta in Serie B.L'incontro sarà diretto da Francesco Simone e Stafano Polito, rispettivamente della sezione di Bari e Molfetta, con il fischio d'inizio fissato alle ore 16:00.