​Futsal Barletta alla fase nazionale di Coppa Italia di C1

Dopo la bella vittoria casalinga di sabato e in attesa di affrontare la Futsal Latiano capolista del girone distante soli 3 punti, è il momento di affrontare un'altra trasferta per la Futsal Barletta.I biancorossi dopo aver battuto agli ottavi di finale della Coppa Italia di serie C1 nella fase nazionale la Futsal Scalera rappresentante della Basilicata si scontrerà contro quella Siciliana della Futsal Marsala.Domani martedì 14 marzo al Palazzetto dello Sport di Marsala la gara di andata del quarto di finale che avrà inizio alle ore 19 e sarà possibile seguire presso la pagina Facebook della Futsal Barletta.La gara di ritorno sarà invece quella del 21 marzo presso il PalaDisfida di Barletta e in caso di vittoria si volerà a Prato per le final four nell'ultimo weekend di Aprile.Settimana importante quindi per la squadra allenata di Mister Ferrazzano.Un pezzo di futuro, si gioca in questi giorni.