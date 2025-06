Football Americano: Gianluigi Allegretti entra nella Hall of Fame della FIDAF

Una vita per il football

I Mad Bulls e il sogno interrotto

4 foto Gianluigi Allegretti

Una giornata che resterà impressa per sempre nella storia del football americano italiano: il 5 luglio 2025, il giorno successivo alla disputa del Nine Bowl 2025 che si terrà a Cecina (Livorno) tra i Navy Seals di Bari e i Cavaliers di Castelfranco Veneto, la FIDAF ha annuncerà ufficialmente l'ingresso di Gianluigi Allegretti nella prestigiosa Hall of Fame dell'American Football made in Italy.Un riconoscimento commosso e solenne, per una figura che ha incarnato l'anima più autentica di questo sport, a Barletta, in Puglia e soprattutto nel Sud Italia, di cui al ungo i suoi amatissimi Mad Bulls sono stati tra le eccellenze della palla ovale.Gianluigi Allegretti ha dedicato la sua vita al Football Americano, essendo stato non solo giocatore, coach o dirigente, ma anche formatore di uomini ed esempio di coerenza, passione e dedizione assoluta.Gianluigi Allegretti ha trasmesso valori profondi — disciplina, sacrificio, lealtà, senso di appartenenza — lasciando un'impronta indelebile in tutti coloro che lo hanno conosciuto e seguito, in un contesto nel quale ogni allenamento era una lezione di vita, e in cui ogni stagione rappresentava un percorso di crescita.Con i Mad Bulls - squadra a cui ha dedicato anima e corpo - Allegretti sognava di arrivare al Nine Bowl. Un traguardo solo immaginario quando insieme al presidente Manuel Marzocca e ai coach Roberto "Barba" Papalino e Ugo Calò rifondò nel 2012 i "Tori Matti" raccogliendo ciò che restava dei Green Hawks.Un traguardo che però, anno dopo anno, stava diventando sempre più alla portata, fino al raggiungimento della finale di South Conference nel 2019, e all'allestimento di una vera e propria corazzata a inizio 2020.Già, il 2020. Anno in cui tutto sembrava pronto per la realizzazione del grande sogno con un gruppo squadra forte, unito e ambizioso. Anno in cui la larghissima vittoria nella prima partita stagionale sugli Achei Crotone del 22 febbraio sembrava essere in tutto e per tutto il prologo di una stagione trionfale.Poi però l'arrivo della pandemia da Covid-19 spese sul più bello quel sogno. Un sogno che però non è andato perso, soprattutto per molti di quei ragazzi che Gianluigi Allegretti ha forgiato negli anni, e che a Cecina, il prossimo 4 luglio, potranno realizzare con la maglia dei Navy Seals Bari, senza dimenticare i fantastici quattro (Daniele Seccia, Marco Tucci, Nicola Curci e Giuseppe Farina) che lo scorso anno il sogno lo hanno realizzato con la maglia dei Thunders di Trento.