È festa per il decennale della All Tri Sports

Una serata carica di emozioni al Future Center – Bat di viale Marconi a Barletta. Il team ATS ha celebrato dieci anni di sfide, traguardi e spirito di squadra, un cammino fatto di fatica, dedizione e quell'amore profondo per lo sport di endurance che solo chi lo vive può davvero comprendere.Presenti personalità della politica cittadina e delle istituzioni sportive regionali: il Sindaco di Barletta Mino Cannito, Marcello Degennaro, già Assessore allo sport, Giuseppe Paolillo Consigliere Comunale, Il presidente Regionale FITRI PUGLIA Antonio Tondi, il presidente Regionale FIDAL Eusebio Haliti, il vicepresidente della FCI Comitato BAT Cristian Gambarota, il delegato provinciale del Comitato Paralimpico Italiano Vincenzo Leonetti, intervenuto anche Michele Ciniero delegato provinciale della LILT.Nel mentre, sullo schermo scorrono immagini di imberbi ragazzi seduti al tavolo di un appartamento che pianificano sogni e gettano le basi di quella che è oggi ATS, seguono altre immagini che hanno per protagonisti non i ragazzi in bici che corrono o che nuotano, ma le emozioni espresse dai loro sorrisi, dalle loro smorfie e dal sudore, dalle medaglie al collo o tra i denti. "soffri ma sogni" per parafrasare le parole del grande Mennea, ricordate da uno degli interventi di apertura.Ma il momento più toccante è stato l'intervento di Marina Davolio, che ha presentato il suo libro "METAMORFOSI" - La mia corsa con la vita . A moderare l'intervento in maniera autentica ed empaticamente coinvolgente Carmela Termine, moglie di un triatleta, un ironman, nonché parte del direttivo, Nicola Parente. Un racconto potente, una testimonianza autentica di come lo sport possa diventare una via di rinascita, uno strumento per superare la malattia e riconquistare sé stessi. Attraverso la sua storia, Marina ha toccato il cuore di tutti i presenti, ricordando come la vera sfida non sia il cronometro ma il traguardo, inteso come la capacità di trasformare il dolore in forza, la paura in determinazione.E se è vero, come diceva Virginia Woolf che dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna, è anche vero il contrario; fondamentale dietro Marina la presenza, la forza, il sostegno di suo marito Antonio, quel marito che dopo una seduta di chemio, alle parole di Marina che dice…"bè, non sto poi tanto male" le risponde…"andiamo a fare un giro in bici, allora".Il triathlon, più di ogni altro sport, incarna questo spirito: la resistenza fisica si intreccia con la resilienza mentale, il sudore si mescola alle emozioni più profonde. Ogni bracciata, ogni pedalata, ogni passo verso il traguardo è un simbolo di crescita, di lotta, di trasformazione, come ha sottolineato il presidente Luigi Piazzolla, quasi metaforadell'evoluzione della vita, dall'acqua alla terraferma.La serata si chiude con la premiazione con una medaglia commemorativa di tutti gli atleti ATS, quelli che in questi anni si sono contraddistinti in imprese straordinarie e quelli che hanno riposto in ATS le speranze, aspettative e sogni per il prossimo futuro.Il decennale del team ATS non è stata solo una festa, ma un tributo alla passione per lo sport, alle emozioni che ne scaturiscono, alla forza della comunità e alla capacità dell'essere umano di andare oltre i propri limiti. Perché il vero trionfo non è solo arrivare primi, ma non smettere mai di credere in sé stessi.