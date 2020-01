Festa dell'Atletica, premi per due talenti dell'Atletica 2010 di Barletta

Questo pomeriggio, a partire dalle 17.30, presso l'Auditorium Regina Pacis a Molfetta, la Fidal Puglia premierà società, atleti, tecnici, dirigenti e giudici che si sono maggiormente distinti nella stagione agonistica 2019. Nell'elenco dei premiati sono presenti ancheEntrambi saliranno sul palco per ricevere il premio con il loro tecnico Gaetano Dipace: si tratta dell'atleta barlettanao, che verrà premiata per il miglioramento del suo nuovo primato regionale assoluto nella gara femminile dei 3000 metri con siepi, e del giovane andriese, che riceverà il premio sia per la medaglia d'argento sui 2000m cadetti ai Campionati Italiani, sia per aver vinto il circuito regionale denominato CrossinPuglia.