Atletica 2010 Barletta, grande attesa per la premiazione Fidal Bari

Questo pomeriggio, con inizio alle ore 15.30, si svolgerà a Canosa di Puglia presso Palazzo Mariano la festa dell'Atletica 2019 per la FIDAL Bari. Tra le società premiate figura anche l'Atletica 2010 di Barletta come settore promozionale.Merito della brillante stagione va dato innanzitutto ai due istruttori del settore promozionale: Deborah Spadaro e Claudio Ditrani, che hanno organizzato e allenato i piccoli talenti ad ogni prova delle 6 previste dal campionato denominato OLIMPICFUN. Inoltre saranno premiati anche i cadetti che hanno partecipato ai Campionati Italiani a Forli il 5-6 Ottobre scorso.Un premio speciale per l'atleta andriese Andrea Ribatti, medaglia d'argento sui 2000m in quell'occasione, oltre al premio per la partecipazione per Alessandro Lombardi sui 1200st e Pasquale Calefato nel getto del peso. Inoltre hanno vinto i premi speciali dei meeting singoli alcuni atleti del gruppo di Barletta: nello specifico Mattia Mastropasqua si è aggiudicato il Trofeo Pietro Mennea dedicato alle specialità di corsa su pista, Federica Dipaola ha conquistato il Trofeo Giuseppe Gentile dedicato alle specialità di salto, al 2° posto nel trofeo Gentile c'è anche Diego Lamberti del team dell'Atletica 2010.Numerosi anche gli esordienti che verranno premiati per la partecipazione a tutti i meeting: Leonardo Filannino, Carola Ribatti, Carlotta Soldano, Michele Delcuratolo, Francesco Corcella, Ruggiero Dimonte, Niccolò Fiorentino, Miriana Sinisi, Samuele Dell'Olio, Nicola Gangai, Federico Mastropasqua. In premiazione anche Anisoara Bechet per la partecipazione alla rappresentativa provinciale "Fino in fondo".La classifica ufficiale verrà divulgata solo in diretta durante la premiazione di questo pomeriggio, quindi c'è grande attesa e fermento per i riconoscimenti che saranno consegnati ai vari atleti del team barlettano.