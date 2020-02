Circolo Tennis di Barletta, la presentazione del progetto di riqualificazione

Domenica 16 febbraio ore 11:00, al Circolo Tennis di Barletta si terrà un incontro per la presentazione del progetto di riqualificazione dell'area "ex campo di calcio" ammesso a un finanziamento della Regione Puglia nell'ambito dell'avviso pubblico per il potenziamento dell'impiantistica sportiva privata.-10:45 welcome coffee;-11:00 apertura dei lavori con saluto del Presidente Circolo Tennis Barletta, Francesco De Martino;- 11.15 una opportunità per i giovani tennisti, interviene il Consigliere Nazionale FIT Isidoro Alvisi;-11:30 modalità d'attuazione dell'avviso pubblico, interviene il Presidente della II Commissione Regionale FilippoCaracciolo;-11:45 illustrazione del progetto da parte del direttore dei lavori Architetto - Marina Dimatteo;-12:15 "question time" ;-12:40 chiusura dei lavori da parte del Direttore Sportivo, Fulvio Frezza.