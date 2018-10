Basket, la Rosito Barletta cade al PalaPoli

Al "PalaPoli" la Rosito Barletta rimedia la seconda sconfitta nel campionato di C Silver. I biancorossi al cospetto della Virtus Molfetta, capolista ed imbattuta in questo avvio di stagione, cedono il passo con il risultato di 93-68. Una gara che non ridimensiona le ambizioni della Cestistica, chiamata a reagire già nella sfida di domenica, quando al "PalaMarchiselli" arriverà l'Angel Manfredonia.Solito quintetto composto da Nicola Degni, Rainis, Stephens, Adersteg e Defazio per coach Degni. L'avvio di gara è piuttosto equilibrato, con Stephens e Adersteg che rispondono colpo su colpo al predominio sotto le plance del duo lituano Mecernis-Polekauskas. Il primo quarto va in archivio sul 22-17. Molfetta nel secondo periodo parte subito forte e mette i biancorossi a distanza di sicurezza grazie alle triple di Picca, Perrucci e Orlando. Barletta riduce il gap con i canestri di Adersteg, ma la tripla di Loprieno e i punti messi a segno da Polekauskas mandano le squadre negli spogliatoi sul 44-31.Al ritorno sul parquet, la Virtus alza l'intensità difensiva e concede le briciole all'attacco biancorosso, chiudendo il terzo quarto avanti sul 73-39. Negli ultimi 10' di gioco la Rosito Barletta torna a macinare gioco grazie ad Amorese e Degni, ma non basta per evitare la sconfitta: 93-68 il finale.Poco soddisfatto al termine della gara coach Degni: "E' stata una partita strana – ha ammesso il tecnico -, una partita dai due volti. Abbiamo subito un parziale terrificante nel terzo quarto contro una grande squadra che ci ha messo sempre in difficoltà, specialmente sotto canestro. Nell'ultimo quarto siamo riusciti ad esprimerci meglio, ma dobbiamo lavorare ancora per trovare i giusti equilibri. Ci sono momenti in cui le individualità superano il gruppo e questo non va bene. Quando ci sono le difficoltà, il gruppo deve essere coeso e lavorare insieme".Virtus Molfetta: Loprieno 11, Sancilio 6, Squeo, Perrucci 17, Picca 3, Macernis 13, Spadavecchia 7, Cellamare, Polekauskas 18, Orlando 18. Coach: De BellisRosito Barletta: Stephens 20, Balducci, Degni N. 5, Adersteg 23, Mavelli 7, Rizzi, Defazio 2, Amorese 11, Rainis, Diblasio. Coach: Degni L.Arbitri: Anselmi Francesco di Ruvo Di Puglia e Grieco Cosimo di Matera