Barletta-Sarnese: il precedente del 2006

Domenica, 26 novembre 2006. Allo stadio Puttilli di Via Vittorio Veneto si gioca Barletta-Ippogrifo Sarno, gara valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie D girone H 2006/2007.

È l'ultimo e a nostra memoria unico precedente al Puttilli tra il Barletta, e quella che oggi è tornata a chiamarsi Sarnese

Per l'Ippogrifo Sarno, guidato da Luigi Squillante, scesero in campo Peluso, Laudano, Pallonetto; Belmonte, Balestrino, D'Amico; Sorrentino, Buono, Vitaglione, Inserra e Izzillo.

Il Barletta, guidato da Pietro Maiellaro, schierava invece questa formazione: Di Candia, Mascia, Parente; Daleno, Lonardo, D'Angelo; Bacchiocchi, De Leonardis, Di Domenico, Iraci e Ricci.

Quella sfida arrivò in un momento non certo positivo per il Barletta, con Maiellaro subentrato a Chiricallo dopo il pesante 0-3 di Matera alla settima giornata, e con la squadra che era reduce dalla batosta interna con il Grottaglie (1-3) accompagnata da una pesante contestazione, e dal mortificante pareggio sul campo della cenerentola Petacciato.

Il tutto in una stagione, la 2006/2007, che per ambizioni pre campionato, nomi e andamento somigliava non poco a quella attuale.

A complicare il tutto, uno spogliatoio in ebollizione, la toccata e fuga di Prisciandaro e Menolascina, e non da ultimo cambio il cambio al vertice in corso tra Antonio Flora e la nuova società guidata dall'avvocato Francesco Sfrecola.

Alla vigilia di Barletta-Ippogrifo Sarno, la classifica del girone H di Serie D vede la compagine biancorossa in una del tutto anonima undicesima posizione, a -11 dal Sant'Antonio Abate capolista, e addirittura a -3 rispetto allo stesso Ippogrifo Sarno. Distacco che il Barletta riuscirà tuttavia a colmare superando i sarnesi con un gol nel primo tempo di Benedetto Iraci, giocatore che poi sarà tra i protagonisti della grande rimonta dal tredicesimo al quarto posto finale del Barletta tornato sotto la guida di Marcello Chiricallo dopo al fine del girone di andata.

Di quel Barletta faceva parte l'allora trentaseienne Vincenzo Lanotte, che in quella partita entrò nella ripresa da sostituto, e che in quella che sarebbe stata la sua ultima stagione da calciatore, fu senza dubbio tra gli artefici di quella straordinaria rimonta playoff.

Un Vincenzo Lanotte che domenica pomeriggio, proprio in occasione di Barletta-Sarnese, farà il suo esordio in veste di assistente di mister Massimo Paci.