Barletta Capitale dell'Atletica mondiale: 12 nazioni e 300 atleti sulla pista di Pietro Mennea

È tutto pronto per la XVI edizione del Certame atletico Barletta che si preannuncia già storica. L'attesissimo Barletta International Meeting (World Athletics Ranking Competition). L'evento, organizzato dall'A.S.D. Atletica Sprint Barletta, andrà in scena venerdì 3 luglio 2026 nella suggestiva cornice dello Stadio Comunale "Cosimo Puttilli", sulla leggendaria pista intitolata al mito "Pietro Mennea".Il sipario si alza su un meeting dal respiro e dal valore internazionale (unico meeting internazionale del sud Italia): saranno infatti ben 12 le nazioni al via, con circa 300 atleti pronti a sfidarsi e a infiammare il pubblico della capitale dell'atletica del Sud. L'ingresso allo stadio sarà gratuito.La manifestazione si svolge con il sostegno e il patrocinio di Comune di Barletta "Città della Disfida", e i patrocini di Regione Puglia - Assessorato al Welfare e allo Sport -, Puglia 2026 European Region of Sport, CONI, Sport e Salute, FIDAL, Atletica Puglia (Fidal Puglia) e World Athletics.Quest'anno la pista del Puttilli non sarà solo il teatro di sfide cronometriche mozzafiato, ma diventerà una vera e propria pedana d'atterraggio per i giganti dello sport mondiale.L'attesa è tutta per l'uomo copertina dell'evento: Andy Díaz, bronzo olimpico a Parigi 2024 e due volte campione del mondo indoor di salto triplo (Nanchino - Cina 2025 e Toruń - Polonia 2026), primatista italiano della specialità. Diaz arriva a questo appuntamento con un obiettivo: la ricerca del nuovo record mondiale. Chissà se sarà proprio la pista di Barletta a fare da glorioso teatro a questa memorabile impresa!La sua presenza eleva il meeting a un livello straordinario, attirando l'attenzione dei media e degli appassionati di tutta la penisola.Accanto alla stella del triplo, il programma della manifestazione vedrà alternarsi velocisti puri, mezzofondisti e specialisti dei concorsi in un flusso continuo di emozioni, eliminando i tempi morti e offrendo agli spettatori un'esperienza sportiva avvolgente e ad altissima intensità. Barletta si conferma così capitale dello sport d'élite, pronta a vivere una notte di pura magia atletica.I fari dei cronisti e degli appassionati saranno puntati sulle specialità più calde e spettacolari del cartellone internazionale:Salto Triplo Uomini (Gara Regina - Ore 20:35): Il momento più atteso in assoluto. L'ospite d'onore della serata è l'azzurro Andy Díaz (Fiamme Gialle), bronzo olimpico a Parigi 2024 e due volte campione del mondo indoor in carica (Nanchino 2025 e Toruń 2026). Díaz atterra a Barletta nel mirino del record del meeting di 17,06 metri, che appartiene nientemeno che al suo attuale allenatore, Fabrizio Donato. A sfidarlo ci saranno Simone Biasutti e lo sloveno Martin Medvešek.400 Metri Uomini (Ore 21:00): La gara internazionale più infuocata. I riflettori sono sui due zimbabwesi Dennis Bradley Hove e Leeford Zuze, entrambi capaci di scendere sotto i 45 secondi. I loro accrediti insidiano direttamente il record del meeting di Brendon Simpson (45.32).Salto Con L'asta Donne (Ore 19:50): In pedana brilla la stella di Sonia Malavisi (Fiamme Gialle), olimpionica a Rio 2016 e campionessa in carica del Certame, tallonata dalle azzurre Roberta Gherca e Giulia Valletti Borgnini.3000 Metri (Gara Extra Meeting - Ore 21:45): A chiudere il programma sarà il mezzofondo prolungato, con il burundese Jean Marie Vianney Niyomukiza nel ruolo di grande favorito in una griglia che conta quattro nazioni rappresentate.200 Metri Uomini (Ore 21:30): La distanza simbolo, la specialità del mitico Pietro Mennea con cui conquistò l'oro olimpico a Mosca 1980 (e il cui record del mondo ha resistito per ben 17 anni). Sulla pista di casa si preannuncia una sfida sul filo dei centesimi tra Eduardo Longobardi, l'italiano Marco Ricci e il beniamino locale Paolo Langiulli (Avis Barletta). Il record da battere è il 20.43 di Buckland.Per le donne, la prova dei 200 metri, alle ore 21:15, vedrà lo scontro tutto italiano guidato da Ginevra Ricci e Rebecca Borga, nel ricordo del record del meeting di Manuela Levorato.100 Metri Uomini (Ore 20:00): La finale internazionale della regina delle gare della velocità pura. Un parterre agguerrito che vedrà sfrecciare l'azzurro Antonio Cassano (Aeronautica Militare), il lettone Oskars Grava e Stefano Abbinante, a caccia dello storico 10.17 di Innocent Asonze.Il ricco programma del Certame prevede altre grandi sfide a completare il ranking mondiale: Giavellotto Uomini (Ore 19:50): Il campione in carica Roberto Orlando (Aeronautica Militare, personale di 80,35 m) aprirà le danze affrontando il detentore del record del meeting Simone Comini e lo sloveno Filip Dominković.800 Metri Uomini e Donne (Ore 20:10 e 20:25): Al maschile, il tunisino Riadh Chninni parte coi favori del pronostico contro l'idolo locale Zohair Hadar (Avis Barletta). Al femminile, la favorita d'obbligo è la pesarese Eleonora Vandi (personale di 2:00.88).400 Ostacoli Uomini (Ore 20:45): Gara nel segno del recordman storico Samuel Matete; il favorito stagionale è l'azzurro Riccardo Berrino, insidiato da João Carlos Pina Barros.L'appuntamento è dunque per venerdì 3 luglio: il pre-meeting giovanile inizierà alle 17:30, mentre il grande show internazionale scatterà dalle 19:50 per una notte di stelle, record e grande atletica. Gli orari possono subire variazioni.