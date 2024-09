Barletta, c'è il bis: Molfetta battuto 1-0

Bottalico segna e poi si fa espellere, il Barletta però resiste e porta a casa un prezioso bis. Sul terreno del "Puttilli" senza pubblico per squalifica i biancorossi devono faticare per piegare un Molfetta tenuto a galla dalle parate del suo portiere Lisi e dalle giocate di Barrasso. A decidere il match un bolide di Bottalico nel recupero del primo tempo, l'espulsione dello stesso regista lascia in 10 i biancorossi che nel secondo tempo riescono a controllare portando a casa senza affanni il secondo successo consecutivo su due gare giocate. Ora testa alla Coppa Italia, in settimana (molto probabilmente mercoledì sera) match casalingo contro il Bisceglie.Barletta (3-4-3): Massari; De Gol, Montrone, Parisi (45' st. Dragà); Turitto, Mariani, Bottalico, Lobosco (18' st. Bernaola); Strambelli, Lattanzio (33' st. Lopez), Lavopa. A disp. Staropoli, Ciurlo, Dicuonzo, Rotondo, Leone, Belladonna. All. De CandiaMolfetta (4-3-3): Liso; Comitangelo (15' st. Tupputi), Romanelli, De Palma, Forgione (39' st. Colamesta); Barrasso (37' st. Carannante), Morra (15' st. La Pietra), Ciranna (34' st. Maggiari); Calabria, Dal Cason, Potenza. A disp. Del Rosso, Colanginone, Lafronza, Carubini. All. CarboneMarcatori: 47' pt. Bottalico (B)Note: calci d'angolo: 6-4; ammoniti: Lobosco, Bottalico, Parisi e De Gol (B), Barrasso e Maggiari (M); espulsi: al 48' Bottalico per doppio giallo. recuperi: pt. 6', st. 5.Arbitro: Fiorino di Bari5' Prima occasione per il Barletta! Conclusione ravvicinata di Lattanzio, bravo Liso a dire di no. Poi finisce giù l'avanti biancorosso ma l'arbitro lascia correre.11' Ci prova Bottalico da fuori, Liso devia in angolo.12' Ancora Barletta al 12' con Turitto che non riesce a trasformare in gol una conclusione di Bottalico deviata sui suoi piedi da un difensore ospite.18' Ci prova il Molfetta, Morra scippa il pallone a Bottalico e calcia: pallone a lato.27' Sempre dalla distanza il Molfetta, questa volta è Barrasso a non inquadrare la porta.29' Punizione di Morra, Massari si oppone bene e devia in corner.35' Bella iniziativa di Lavopa sulla trequarti conclusione e risposta di Liso. Sugli sviluppi dell'azione conclusione alta di Turitto.41' Occasioni da una parte e dall'altra. Per il Barletta è Lavopa a vedersi strozzare in gola l'urlo del gol da uno straordinario Liso che toglie letteralmente dalla porta un colpo di testa dal 7 di casa, dall'altra parte gran riflesso di Massari sulla bella conclusione di Calabria.47' Goooolll del Barletta! Bolide dalla distanza di Bottalico e palla che si infila sotto il sette! 1-048' Incredibile espulsione per Bottalico che già ammonito esulta sollevandosi la maglia e viene allontanato dal direttore di gara.51' Liso dice di no a Strambelli! Punizione beffarda del numero 10, colpo di reni del portiere ospite che devia in corner.Secondo tempo1' st. Percussione di Barrasso, conclusione a lato.3' st. Corner di Strambelli per la testa di Lattanzio che manda sul fondo.10' st. Scambio Lobosco-Parisi, conclusione strozzata dell'under a lato.15' st. Doppio cambio Molfetta, dentro Tupputi e Lapietra per Comitangelo e Morra.18' st. Nel Barletta c'è Bernaola per Lobosco.32' st. Ci prova Barasso, palla sopra la traversa.33' st. Tocca a Lopez, a lasciargli il posto è Lattanzio.34' st. Nel Molfetta dentro Maggiari per Ciranna.37' st. Dentro Carannante per Barrasso.39' st. Ancora cambio Molfetta, dentro Colamesta per Forgione.45' st. Dentro Dragà per Parisi.50' st. Finisce qui, Barletta batte Molfetta 1-0.