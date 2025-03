Non solo coppa: domani a Barletta c’è il Brilla Campi

Si gioca domani pomeriggio il 35esimo turno del campionato di Eccellenza di Puglia, con il Barletta capolista e neopromosso in D che si appresta a disputare la sua terzultima gara stagionale (penultima in campionato) ospitando al Puttilli il pericolante Brilla Campi. Del Barletta, del suo stato di forma alla luce della sudata vittoria di coppa sullo Sciacca, e della assoluta priorità alla doppia semifinale contro il Giulianova, si è già abbondantemente parlato, anche in questa sede.Per ciò che riguarda invece il Brilla Campi, parliamo di una compagine che, dopo un brillante avvio stagionale, occupa attualmente la quartultima posizione in classifica, con poche o quasi nulle speranze, a quattro partite dal termine, di poter centrare la salvezza diretta, dovendo, oltre al Barletta, affrontare due scontri diretti in trasferta con Nuova Spinazzola e Bitonto, intervallati dal match interno contro un Atletico Acquaviva impegnato più che mai nella lotta per un posto nei playoff.Tecnico del Brilla Campi è sempre Antonio Patruno, il quale, come in occasione della gara di andata disputata in quel di Campi Salentina e terminata zero a zero, dovrebbe schierare i suoi uomini con un 4-3-3 che prevede tra i pali Carriero (anche se ultimamente ha giocato il giovane De Matteis); in difesa, da destra a sinistra De Luca, Tondo, Cucci e Maniglia, con Attanasio e Caravaglio eventuali alternative. In mezzo al campo Patruno dovrebbe affidarsi al solito terzetto formato da Torres Iaia e Carlucci, mentre Poleti, Marti e Mascarenha dovrebbero andare a comporre il tridente offensivo, con Diop e Facecchia come prime alternative.Quanto al Barletta, come già ricordato, De Candia dovrebbe ricorrere a un massiccio turnover in vista del Giulianova. Per quanto invece riguarda le altre gare in calendario, il turno di domani pomeriggio sembra essere decisamente favorevole al Galatina secondo in classifica, che allo "Specchia" riceverà la visita del Ginosa penultimo e già retrocesso da qualche settimana.Tutte impegnate contro squadre a caccia di punti salvezza: la Polimnia, che ospiterà una Nuova Spinazzola particolarmente in forma; Il Bisceglie, che attende il Bitonto nel rinnovato "Ventura"; e l'Atletico Acquaviva, che invece sarà di scena a Foggia contro l'Incedit. Sa invece di vero e proprio spareggio, o meglio, di ultima spiaggia, il match del "Toto Cezzi" di Novoli, dove Pignataro e compagni se la vedranno con il Canosa, in un match dove perdere significherebbe con ogni probabilità dare addio al sogno playoff.Stesso discorso potrebbe in teoria anche riguardare Atletico Racale e Gallipoli, con i padroni di casa che sono in attesa dei recuperare il match contro l'Atletico Acquaviva. Per ciò che riguarda la zona play out, domani pomeriggio sono in programma due incroci che potrebbero anche rivelarsi decisivi come Corato-Manduria e Massafra-Unione Calcio Bisceglie. Chiude il programma Arboris Belli-Molfetta, un malinconico derby tra retrocesse nell'incantevole scenario della città dei trulli.