Open ATP Barletta 2025: Jacopo Vasamì unico italiano (al momento) a superare le qualificazioni

41 foto OpenBarletta2025Day2

Al termine di un'altra giornata fortemente condizionata dalla pioggia, manca ancora un tassello al completamento del tabellone principale del singolare nel Challenger ATP "Città della Disfida" 2025.Emblematica, a tal proposito, è stata la sospensione dopo un solo gioco, alle ore 21:20 circa, del match tra l'italiano Francesco Maestrelli e l'ucraino Vitaly Sachko, dopo un estremo tentativo di completare il programma delle qualificazioni, pesantemente condizionato dal fattore meteo in questi primi giorni del torneo.Maestrelli e Sachko si erano qualificati in mattinata al secondo turno delle eliminatorie superando rispettivamente l'australiano Matthew Dellavedova per 7-6 6-7 6-4, e il barlettano Giuseppe Tresca (presente come wild card) con lo score di 7-5 6-3.Per la fredda (in tutti i sensi) cronaca, il primo e finora unico gioco se lo è aggiudicato Sachko. L'incontro ripartirà quindi sul 1-0 per l'ucraino, e con Maestrelli al servizio.Per il resto non stata certo una giornata scintillante quella dei tennisti italiani in gara, con il solo Jacopo Vasamì qualificato al tabellone principale del torneo dopo aver battuto piuttosto nettamente Alessandro Pecci, con un inequivocabile 6-1 6-2.Sconfitti in due set anche Federico Iannacone, che ha ceduto per 6-4 6-2 al bravo croato Dino Prizmic, e Andrea Picchione, che invece si è arreso al francese Lilian Marmousez col punteggio di 6-1 6-4.E dopo una maratona di quasi tre ore, cade anche il bravo Gianluca Cadenasso, battuto dal portoghese Tiago Pereira col punteggio di 7-5 6-7 6-4.Un altro incontro lungo ed avvincente è stato infine quello che ha visto qualificarsi al tabellone principale del torneo l'olandese Jelle Sels, che dopo aver perso piuttosto nettamente il primo set (2-6) contro l'occhialuto slovacco Milos Karol, riesce nella seconda partita a rimontare in maniera clamorosa uno svantaggio di due giochi a cinque, riuscendo poi a prevalere al tie break.Favorito poi psicologicamente dall'aver rimesso in piedi un match che sembrava ormai perso, Jelle Sels ha finito per prevalere anche nella terza partita con il punteggio di 6-4, riuscendo così ad aggiudicarsi quello che al momento è stato - con quello tra Pereira e Cadenasso - forse il più bel match delle qualificazioni.Nell'attesa del completamento del match tra Maestrelli e Sachko, la giornata di martedì 1 aprile aprirà ufficialmente gli incontri del tabellone principale, con già in scena tre italiani: il biscegliese Andrea Pellegrino, che se la vedrà con il forte croato Ajdukovic (testa di serie numero 4 del seeding); l'attesissimo Marco Cecchinato, che incrocerà le racchette con il croato Matej Dodig; e Lorenzo Giustino, che invece affronterà il ceko Dalibor Svrcina, testa di serie numero 3 del tabellone.Oltre a quello del singolare, prenderà infine il via il torneo di doppio, con Agamenone-Jecan(Romania) che affronteranno il duo formato da Merino (Perù) e Negritu (Germania); la coppia Agostini-Cadenasso che affronterà i forti fratelli serbi Ivan e Matej Sabanov; Virgili-Stevenson(Canada), che se la vedranno con la coppia Karol-Sachko; Della Valle-Cecchinato contro Pereira-Hermans(Olanda); e infine la coppia italo-belga Giustino-Geerts, che incontrerà il duo olandese Sels-Loof.