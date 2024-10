Audace Barletta-Virtus Mola: il match che potrebbe indirizzare una stagione

Audace Barletta punti 21. Virtus Mola punti 19. Le altre? Per ora tutte rigorosamente a debita distanza, e con la Coppa Puglia di Promozione come unico concreto obiettivo stagionale, vista l'eliminazione al primo turno sia dell'Audace che della Virtus. La differenza tra queste due squadre sta al momento nell'unico pareggio della Virtus Mola contro la Virtus Palese dello scorso 22 settembre. Per tutto il resto solo vittorie: più roboanti quelle dell'Audace; più contenute quelle della Virtus.Una Virtus Mola che si presenta al Puttilli col tipico stato d'animo di chi poco o nulla ha da perdere contro il prevedibile strapotere tecnico di Vicedomini, Morra e compagni.E proprio perché non obbligata a vincere la Virtus Mola potrebbe rivelarsi avversario parecchio pericoloso, essendo tra l'altro squadra dalle spiccate attitudini offensive.I biancazzurri molani sono guidati da Fabio Moscelli, il quale tende a schierare più o meno un 3-4-3 molto propositivo, caratterizzato in avanti dalla vena realizzativa dell'esperto bomber Loseto, che con il compagno di reparto Roncone e il classe 2004 Lucarelli, va a comporre un dinamico terzetto offensivo sapientemente innescato dai centrocampisti Dentico e Kevin Cassano, un classe 2003 specializzato negli assist (due nell'ultima gara contro il Bitritto Norba), ma anche dal gol piuttosto facile.Dentico e Cassano sono sostenuti a centrocampo dal classe 2004 Brandonisio e dal classe 2006 Lofoco, con il senegalese classe '88 Baba Diagne nei panni più di titolare aggiunto che di valida alternativa. In difesa, a protezione del portiere Bevilacqua (2004), un terzetto formato dai "braccetti" Daniele e Stella che fa perno sul roccioso ed esperto classe 1985 Azzariti, il classico "difensore di categoria", tra l'altro molto temibile sui calci piazzati.Inutile ovviamente dire che con una vittoria l'Audace Barletta metterebbe una serissima ipoteca sulla vittoria del girone A di Promozione, mentre in caso di risultato diverso tutto resterebbe più o meno invariato, con due battistrada a darsi la caccia, e le altre, come dicevamo, tenute a debita distanza.Nel resto del programma dell'ottava giornata del girone A di Promozione pugliese vede in programma comunque incroci interessanti come Don Uva Bisceglie Stornara, Cosmano Sport-Lucera e Capurso-Santeramo, mentre ben più agevole, tra le inseguitrici (o presunte tali), si presenta il compito del Soccer Trani, in trasferta a Troia, e del San Severo che invece farà visita al Bitritto Norba.Turno abbastanza propizio anche per San Marco, in casa contro la Virtus Bisceglie, e Real Siti, che a Stornarella ospita un Borgorosso Molfetta reduce dalle prime due vittorie in campionato.Non dovrebbe infine avere problemi la Virtus Palese, che al "Gioacchino Lovero" se la vedrà con una Molfetta Sportiva quanto mai decisa a frantumare ogni sorta di record negativo…