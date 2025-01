Audace Barletta a Bitritto per la fuga decisiva

Dopo lo spettacolare successo interno contro il Real Siti, l'Audace Barletta si appresta ad affrontare la trasferta di Bitritto contro i biancoverdi locali a caccia di punti salvezza dopo gli ultimi deludenti risultati.Un impegno sulla carta ampiamente alla portata della squadra di Roberto Maffucci, che potrebbe approfittare della difficile trasferta della Virtus Mola seconda in classifica sul campo della Virtus Palese per provare ad incrementare ancor di più il già consistente vantaggio di sette punti sui biancazzurri molesi.Nella gara di andata disputata al Puttilli lo scorso 22 settembre, l'Audace Barletta prevalse per 4-0 sul Bitritto Norba allora allenato da Pasquale Losacco, al termine di una gara dove i biancorossi barlettani - che nel frattempo avevano salutato anzitempo la Coppa Puglia di Promozione - chiusero i conti dopo aver corso, specialmente a inizio gara, dei serissimi rischi.Oggi, invece, se da un lato il Bitritto Norba continua ad essere impegnato nella lotta per la permanenza nel campionato di Promozione, dall'altro l'Audace ha sicuramente operato quello step qualitativo richiesto ad un organico grandi firme come quello allestito dal presidente Michele Dibenedetto, e dal diesse Savino Daleno. Di qui i 18 successi su 19 partite. Un ritmo insostenibile per le rivali, e uno strapotere tecnico, che finora solo una grande Virtus Mola è stata capace di provare ad arginare.Il Bitritto Norba, oggi allenato da Michele Carella, dovrebbe schierarsi con un 4-3-3 che dovrebbe vedere in campo il portiere Molinari (all'andata giocò il giovane Pomes), dietro una linea difensiva che da destra a sinistra dovrebbe vedere in campo Giovanni Daddabbo, Danisi, Tanzella e Trerotoli. A centrocampo, oltre al regista Floro, Carella dovrebbe schierare Mosaico e Giacomo Daddabbo. Terrevoli, De Giglio (autore di una doppietta domenica scorsa a Capurso) e Sifanno, dovrebbero infine andare a comporre il tridente offensivo.Dal canto suo Maffucci dovrebbe invece confermare il suo 4-2-4 con Loiodice tra i pali; Milella, Nacci, Telera e Zingrillo a comporre la collaudatissima linea difensiva; Scardigno e capitan Vicedomini dovrebbero essere i perni di centrocampo, mentre davanti spazio al poker delle meraviglie con Di Bari, Morra, Lorusso e Martinez, lì a sciorinare gol e giocate oltre categoria.La ventesima giornata del girone A di Promozione pugliese, oltre a Bitritto Norba-Audace Barletta e Virtus Palese-Virtus Mola, vedrà per la zona play off il San Marco ospitare al "Tonino Parisi" la Cosmano Sport Foggia, per il primo dei tre derby di Capitanata in programma. Gli altri vedranno il Lucera quinto in classifica sul campo del Real Siti, e il Soccer Stornara sul campo del Troia in un vero e proprio spareggio salvezza che vede i padroni di casa forse all'ultimo appuntamento per sperare in un piazzamento play out.Per quanto riguarda invece la provincia BAT, sarà derby del Ponte Lama al "Di Liddo", dove si affronteranno Virtus Bisceglie e Soccer Trani, con i padroni di casa che si giocano le ultime chances di salvezza diretta.E a proposito di salvezza diretta, importantissimi si presentano i confronti tra Borgorosso Molfetta e San Severo, e tra Capurso e Don Uva Bisceglie, con i biancazzurri biscegliesi che si giocano le ultime speranze per provare ad agganciare il treno playoff.Tre punti importantissimi in chiave salvezza, quelli praticamente già in tasca al Santeramo, che al "Casone" ospiterà una Molfetta Sportiva più che mai in lizza per entrare nel Guinness World Records. Ovviamente in senso negativo…