Al via il torneo nazionale di calcio a 5 "La Disfida di Natale 2025"

L'Associazione Sportiva Dilettantistica "Barletta Calcio A 5", organizza la 25^ edizione del Torneo Nazionale Di Calcio A 5 "La Disfida ......Di Natale 2025", che si svolgerà dal 19 al 21 dicembre 2025 presso la Tensostruttura del campo comunale "Manzi-Chiappulin" di Barletta ed il Centro sportivo "Lamapaola" di Andria. Questa manifestazione rappresenta un'importante occasione per la promozione del calcio giovanile e per il coinvolgimento della comunità sportiva locale e non solo.Al Torneo, hanno aderito, 64 squadre, divise per categorie Primi Calci, Pulcini, Esordienti e Under 15 Femminile, per un totale di circa 1000 partecipanti, provenienti da diverse provincie pugliesi e da fuori regione. Il torneo si articolerà in tre giorni di intense competizioni, con gare di qualificazioni e semifinali che condurranno alle finali previste il 21 dicembre. Certa, come avvenuto già nelle passate edizioni, una massiccia partecipazione del pubblico che riempiranno gli spalti e sosteranno le squadre in gara.L'obbiettivo principale di questo evento è promuovere la pratica sportiva a tutti i livelli e valorizzare l'immagine della Regione Puglia, riconosciuta, Regione Europea dello Sport 2026. Importantissima la finestra che sarà dedicata alle squadre femminili che scenderanno in campo per manifestare contro la violenza sulle donne, un momento di solidarietà proiettata quale testimonianza nell' attualità sociale che stiamo vivendo negli ultimi tempi, dando dimostrazione che lo sport ad ogni livello può dare il proprio contributo alle battaglie sociali.