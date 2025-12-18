Calcio
Calcio
Calcio a 5

Al via il torneo nazionale di calcio a 5 "La Disfida di Natale 2025"

Organizzazione curata dal Barletta calcio a 5

Barletta - giovedì 18 dicembre 2025 14.13 Comunicato Stampa
L'Associazione Sportiva Dilettantistica "Barletta Calcio A 5", organizza la 25^ edizione del Torneo Nazionale Di Calcio A 5 "La Disfida ......Di Natale 2025", che si svolgerà dal 19 al 21 dicembre 2025 presso la Tensostruttura del campo comunale "Manzi-Chiappulin" di Barletta ed il Centro sportivo "Lamapaola" di Andria. Questa manifestazione rappresenta un'importante occasione per la promozione del calcio giovanile e per il coinvolgimento della comunità sportiva locale e non solo.

Al Torneo, hanno aderito, 64 squadre, divise per categorie Primi Calci, Pulcini, Esordienti e Under 15 Femminile, per un totale di circa 1000 partecipanti, provenienti da diverse provincie pugliesi e da fuori regione. Il torneo si articolerà in tre giorni di intense competizioni, con gare di qualificazioni e semifinali che condurranno alle finali previste il 21 dicembre. Certa, come avvenuto già nelle passate edizioni, una massiccia partecipazione del pubblico che riempiranno gli spalti e sosteranno le squadre in gara.

L'obbiettivo principale di questo evento è promuovere la pratica sportiva a tutti i livelli e valorizzare l'immagine della Regione Puglia, riconosciuta, Regione Europea dello Sport 2026. Importantissima la finestra che sarà dedicata alle squadre femminili che scenderanno in campo per manifestare contro la violenza sulle donne, un momento di solidarietà proiettata quale testimonianza nell' attualità sociale che stiamo vivendo negli ultimi tempi, dando dimostrazione che lo sport ad ogni livello può dare il proprio contributo alle battaglie sociali.
  • A.S.D. Barletta Calcio a 5
Altri contenuti a tema
Al "PalaBorgia" la 24^ edizione del torneo nazionale di calcio a 5 "La Disfida di Natale 2024" Al "PalaBorgia" la 24^ edizione del torneo nazionale di calcio a 5 "La Disfida di Natale 2024" A promuoverlo l'Asd Barletta calcio a 5
«Riaprite il campo dei capuccini», l'appello di Antonio Dazzaro La città «Riaprite il campo dei capuccini», l'appello di Antonio Dazzaro Parla il presidente del Barletta calcio a 5
Barletta-Futbol Cinco, la decisione del giudice sportivo dopo il furto Barletta-Futbol Cinco, la decisione del giudice sportivo dopo il furto La sfida era stata sospesa per il furto in spogliatoio di oggetti personali subìto da alcuni calcettisti nerazzurri
Calcio a 5: tra playoff, playout e retrocessioni Calcio a 5: tra playoff, playout e retrocessioni Il punto sui risultati delle compagini barlettane
Cristian Barletta, storica qualificazione ai playoff per la Serie A1 Cristian Barletta, storica qualificazione ai playoff per la Serie A1 Fondamentale risultato contro il Bisceglie: termina 3-3 per i biancorossi
Colpaccio Cristian: 4-0 all'Odissea, playoff ancora possibili Colpaccio Cristian: 4-0 all'Odissea, playoff ancora possibili A segno Focosi Eller, Zala e due volte Sergio Tomas
Cristian Barletta, amaro pareggio contro il Ciampino Anni Nuovi Cristian Barletta, amaro pareggio contro il Ciampino Anni Nuovi «Rammarico per un risultato che non ci ha sorriso nonostante la buona prestazione»
Cristian Barletta, gara equilibrata e qualche rammarico contro la Salinis Cristian Barletta, gara equilibrata e qualche rammarico contro la Salinis Sabato il derby al "PalaDisfida" finisce con un pareggio
Riforma Nordio, «perché è giusto dire NO alla separazione delle carriere»
18 dicembre 2025 Riforma Nordio, «perché è giusto dire NO alla separazione delle carriere»
Coalizione Civica: «La destra si sgretola su Piano Casa e Zone B5 ma continuiamo a tenere alta la guardia»
18 dicembre 2025 Coalizione Civica: «La destra si sgretola su Piano Casa e Zone B5 ma continuiamo a tenere alta la guardia»
A Barletta Natale di solidarietà: domani la conclusione del progetto “Letterine di Natale Solidali”
18 dicembre 2025 A Barletta Natale di solidarietà: domani la conclusione del progetto “Letterine di Natale Solidali”
Il giovane docente Giacomo Colaprice presenta: "La Resistenza dimenticata del Sud Italia. I fatti di Barletta’’
18 dicembre 2025 Il giovane docente Giacomo Colaprice presenta: "La Resistenza dimenticata del Sud Italia. I fatti di Barletta’’
"Cene della Solidarietà ", anche a Barletta l'iniziativa solidale di Maiora
18 dicembre 2025 "Cene della Solidarietà", anche a Barletta l'iniziativa solidale di Maiora
Consiglio comunale urbanistica, Mazzarisi: «Sorprendente come il sindaco addebiti all'opposizione lo stop al Piano Casa
18 dicembre 2025 Consiglio comunale urbanistica, Mazzarisi: «Sorprendente come il sindaco addebiti all'opposizione lo stop al Piano Casa
Raccolta giocattoli per i bimbi in Ucraina: encomio per i barlettani Cristallo e Salerno
18 dicembre 2025 Raccolta giocattoli per i bimbi in Ucraina: encomio per i barlettani Cristallo e Salerno
Arci Cafiero, continua la rassegna "Cartellate 3D " a Barletta
18 dicembre 2025 Arci Cafiero, continua la rassegna "Cartellate 3D" a Barletta
Strada per Sergio Ramelli, Stella Mele: «Condivido le sollecitazioni dell’Osservatorio»
18 dicembre 2025 Strada per Sergio Ramelli, Stella Mele: «Condivido le sollecitazioni dell’Osservatorio»
"Il dono di Luca ", concerto benefico a favore della ricerca scientifica a Barletta
18 dicembre 2025 "Il dono di Luca", concerto benefico a favore della ricerca scientifica a Barletta
© 2001-2025 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.