Barletta-Futbol Cinco, la decisione del giudice sportivo dopo il furto

Il giudice sportivo della Lega Nazionale Dilettanti Puglia si è espresso in merito al match valevole per la nona giornata del campionato di Serie C1 fra Barletta calcio a 5 e Futbol Cinco Bisceglie, sospeso all'intervallo per via del furto di oggetti personali subìto in spogliatoio da alcuni calcettisti nerazzurri.Attraverso un comunicato ufficiale, è stato stabilito: «A seguito dell'accaduto, i dirigenti di entrambe le società hanno informato tramite comunicazione scritta il direttore di gara che non vi fossero le condizioni per proseguire l'incontro e ne chiedevano l'interruzione. Tanto premesso, si demanda al comitato regionale la prosecuzione dell'incontro dal primo minuto del secondo tempo».Si ripartirà dunque dal 2-1 in favore del team biscegliese, che ha chiuso in vantaggio la frazione grazie alla doppietta di De Cillis.