Al "PalaBorgia" la 24^ edizione del torneo nazionale di calcio a 5 "La Disfida di Natale 2024"

L' Associazione Sportiva Dilettantistica "BARLETTA CALCIO A 5", organizza la 24^ edizione del TORNEO NAZIONALE DI CALCIO A 5 "LA DISFIDA ......DI NATALE 2024", che si svolgerà dal 20 al 22 dicembre 2024 presso il PalaDisfida "Mario Borgia" e le due tensostrutture comunali di via dei Mandorli-via degli Ulivi a Barletta. Questa manifestazione rappresenta un'importante occasione per la promozione del calcio a 5 e per il coinvolgimento della comunità sportiva locale e non solo. Più di 50 le squadre, per un totale di circa 1000 partecipanti, provenienti da diverse provincie pugliesi e da fuori regione parteciperanno a questo torneo di notevole rilevanza. Il torneo si articolerà in tre giorni di intense competizioni, con gare di qualificazioni e semifinali che condurranno alle finali previste il 22 dicembre. L' ingresso per il pubblico sarà gratuito, invitando tutti gli appassionati a riempire gli spalti e a sostenere le squadre in gara.L'obbiettivo principale di questo evento è promuovere la pratica sportiva a tutti i livelli, così come valorizzare l'immagine della Regione Puglia, non solo dal punto di vista sportivo, ma anche sociale e culturale. Inoltre, grazie ad una adeguata copertura mediatica, ci si prefigge di aumentare la visibilità e l'attrattiva del nostro territorio, evidenziando le opportunità che la Puglia offre ai visitatori e agli sportivi. Si aderirà alla campagna di comunicazione contro la violenza sulle donne mediante esposizione del logo "Allenati contro la violenza su tutto il materiale pubblicitario dell'evento e si è instaurata una collaborazione con il centro antiviolenza di Barletta Giulia e Rossella che sarà presente durante la manifestazione. Importantissima la finestra che sarà dedicata alle squadre femminili che scenderanno in campo per pubblicizzare la suddetta campagna contro la violenza sulle donne, un momento di solidarietà proiettata quale testimonianza nell' attualità sociale che stiamo vivendo negli ultimi tempi, dando dimostrazione che lo sport ad ogni livello può dare il proprio contributo alle battaglie sociali. Sicuri quindi del fatto che questa festa di sport e questo torneo sarà per l'intera comunità che vi parteciperà un momento di convivialità e passione per il calcio a 5. Unisciti a noi, per celebrare sport, amicizia e cultura!