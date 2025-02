A Barletta torna la maratona

Domenica 9 febbraio a Barletta ci sarà un appuntamento con la maratona. Ventinove anni dopo l'ultima volta, nella città della Disfida si correrà su una distanza di 42,195 km. Una sfida importante per gli organizzatori che supportati dall'amministrazione comunale stanno promuovendo una manifestazione che vedrà la partecipazione di oltre 2000 atleti tra iscritti alla maratona e partecipanti alla 21,097 km e alla 10 km non competitiva. L'evento è organizzato dall'Asd Barletta Sportiva, guidata da Enzo Cascella e dal Club Supermarathon del Presidente Paolo Gino. «Dopo 14 anni di mezza maratona - ha sottolineato il presidente della Barletta Sportiva, Enzo Cascella - abbiamo pensato che quest'anno si potesse osare di più e abbiamo lanciato questa nuova sfida. Al nostro fianco ci sono tante associazioni che profonderanno uno sforzo notevole per dar vita ad una manifestazione complessa che durerà 8 ore».Al fianco degli organizzatori anche l'amministrazione comunale. L'assessore allo Sport Marcello De Gennaro ha evidenziato come questo evento, insieme ad altre manifestazioni già precedentemente realizzate, porterà benefici alla città. «In Italia - ha affermato De Gennaro - le maratone non sono molte e questa è una delle poche che si svolge nel meridione. Chiedo ai cittadini pazienza».VW BARLETTA MARATHON 9 Febbraio 2025PERCORSO DELLA MARATONAELENCO DELLE VIEPARTENZA:Pista PIETRO MENNEAUscita dello stadio PuttilliVIA VITTORIO VENETOnel senso di marciaVIALE DANTE ALIGHIERI nel senso di marciaVIALE DANTE ALIGHIERI nel senso di marciaVIA VITTORIO VENETO nel senso di marciaRotatoria di via AndriaVIA CALLANOComplanare Est della S.S. 16bisVIA DELLE CASERMETTEVIA SCUROSOTTOVIA SCUROCEMENTERIA, attraversamento e uscita dal cancello di viale Regina ElenaVIALE REGINA ELENAPIAZZA 13 FEBBRAIO 1503CORSO CAVOURCORSO GARIBALDIVIA DUOMOVIA MURA SAN CATALDOPIAZZA MARINAVIA MARINAVIA CIALDINIPIAZZA PREFETTURAVIA NAZARETHCORSO VITTORIO EMANUELEVIA SANTA MARTAVIA CIALDINIVIA SANTO STEFANOVIA MURA DEL CARMINEPIAZZA MARINAVIA FERDINANDO CAFIEROFOSSATO DEL CASTELLO, attraversamento fino al cancello successivoVIA FERDINANDO CAFIEROVIALE REGINA ELENALITORANEA DI LEVANTE nel senso di marciaRotatoria dell'ANMIVIA DELL'ECONOMIAVIA DEL LAVOROVIA DELL'EUROVIA BRUXELLESVIA DELL'UNIONE EUROPEAVIA ALTIERO SPINELLIVICINALE MISERICORDIARotatoria dell'ANMILITORANEA DI LEVANTE nel senso di marciaVIALE REGINA ELENASTRADA DELLA LEGA NAVALEPORTOControstrada del LUNGOMARE PIETRO MENNEALITORANEA DI PONENTEVIA DELLE SALINELLESTRADA PER LA FIUMARASTRADA PANTANIELLO fino al Poligono MilitareTORRE SARACENASTRADA PER LA FIUMARAVIA DELLE SALINELLELITORANEA DI PONENTELUNGOMARE PIETRO MENNEAVIA FERDINANDO CAFIEROVIALE REGINA ELENACEMENTERIA, attraversamento fino all'uscita di via ScuroVIA SCUROSOTTOVIA SCUROVIA DELLE CASERMETTEComplanare Est della S.S. 16bisVIA CALLANORotatoria di via AndriaVIA VITTORIO VENETOStadio Cosimo Puttilli,entrata sulla pista PIETRO MENNEAARRIVO🏁🌈